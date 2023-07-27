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Общество26 июля 2023 22:00

«Он просто ко мне душевно отнесся!»: В Ростовской области пенсионерка попалась на подкупе полицейского

61-летнюю женщину осудили за то, что пыталась дать взятку следователю
Анна ШИЛЯЕВА
Пенсионерка пошла под суд за то, что пыталась заплатить полицейскому 20 тысяч рублей

Пенсионерка пошла под суд за то, что пыталась заплатить полицейскому 20 тысяч рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области местная жительница сама нажила себе неприятности. Как рассказал источник издания в правоохранительных органах региона, 61-летняя пенсионерка попала под следствие, когда на своей машине сбила десятилетнюю девочку. Но это было лишь начало всех ее дальнейших неприятностей.

БОЯЛАСЬ ОКАЗАТЬСЯ В ТЮРЬМЕ

- Ребенок выскочил на дорогу, а водитель не успела вовремя притормозить. В результате произошла авария. В момент ДТП женщина была трезвая, она вызвала скорую помощь и вместе с девочкой поехала в больницу. Травмы оказались незначительные, и ребенок быстро пошел на поправку, - говорит источник издания.

Тем не менее, Нина Ивановна (имя изменено –прим. ред.) переживала, что может из-за аварии оказаться в тюрьме.

Ее страх усилился, когда на нее завели дело. Нина Ивановна беспокоилась не только за себя, но и за сына.

- Он – инвалид третьей группы. Живет с мамой, - пояснил источник издания.

И тогда Нина решила все уладить с помощью денег. Так совпало, что ее как раз вызвали на допрос в полицию.

Следователь пригласил женщину к себе в кабинет по телефону.

- Конечно, буду, а еще я очень хочу вас отблагодарить, - сказала она полицейскому.

А когда спустя пару дней оперативник вновь набрал пенсионерку для того, чтобы подтвердить время встречи, она уже напрямую сказала, что ее «спасибо» будет в денежном эквиваленте.

ЖЕЛАНИЕ «ОТБЛАГОДАРИТЬ» ЗАКОНЧИЛОСЬ ПЛАЧЕВНО

Сотрудник полиции рассказал об этом разговоре начальству. В назначенный день пенсионерка пришла в его кабинет с конвертом, в котором лежали 20 тысяч рублей. Она положила его на тумбочку.

А уже через минуту в кабинет зашли другие полицейские. Оказалось, что передача взятки фиксировалась на видео.

Женщина рассказала, что надеялась, что в обмен следователь даст ей контакты семьи девочки.

- Я хотела возместить им ущерб, чтобы не доводить дело об аварии до суда. А следователь просто ко мне душевно отнесся, вот и решила его отблагодарить, - говорит Нина Ивановна.

Как сообщила «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» заместитель прокурора Новошахтинска Ирина Поклад, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 1 статье 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу».

Суд признал ее виновной и назначил штраф в пользу государства в размере сто тысяч рублей.

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