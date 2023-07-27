«Он просто ко мне душевно отнесся!»: В Ростовской области пенсионерка попалась на подкупе полицейского

Пенсионерка пошла под суд за то, что пыталась заплатить полицейскому 20 тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области местная жительница сама нажила себе неприятности. Как рассказал источник издания в правоохранительных органах региона, 61-летняя пенсионерка попала под следствие, когда на своей машине сбила десятилетнюю девочку. Но это было лишь начало всех ее дальнейших неприятностей.

БОЯЛАСЬ ОКАЗАТЬСЯ В ТЮРЬМЕ

- Ребенок выскочил на дорогу, а водитель не успела вовремя притормозить. В результате произошла авария. В момент ДТП женщина была трезвая, она вызвала скорую помощь и вместе с девочкой поехала в больницу. Травмы оказались незначительные, и ребенок быстро пошел на поправку, - говорит источник издания.

Тем не менее, Нина Ивановна (имя изменено –прим. ред.) переживала, что может из-за аварии оказаться в тюрьме.

Ее страх усилился, когда на нее завели дело. Нина Ивановна беспокоилась не только за себя, но и за сына.

- Он – инвалид третьей группы. Живет с мамой, - пояснил источник издания.

И тогда Нина решила все уладить с помощью денег. Так совпало, что ее как раз вызвали на допрос в полицию.

Следователь пригласил женщину к себе в кабинет по телефону.

- Конечно, буду, а еще я очень хочу вас отблагодарить, - сказала она полицейскому.

А когда спустя пару дней оперативник вновь набрал пенсионерку для того, чтобы подтвердить время встречи, она уже напрямую сказала, что ее «спасибо» будет в денежном эквиваленте.

ЖЕЛАНИЕ «ОТБЛАГОДАРИТЬ» ЗАКОНЧИЛОСЬ ПЛАЧЕВНО

Сотрудник полиции рассказал об этом разговоре начальству. В назначенный день пенсионерка пришла в его кабинет с конвертом, в котором лежали 20 тысяч рублей. Она положила его на тумбочку.

А уже через минуту в кабинет зашли другие полицейские. Оказалось, что передача взятки фиксировалась на видео.

Женщина рассказала, что надеялась, что в обмен следователь даст ей контакты семьи девочки.

- Я хотела возместить им ущерб, чтобы не доводить дело об аварии до суда. А следователь просто ко мне душевно отнесся, вот и решила его отблагодарить, - говорит Нина Ивановна.

Как сообщила «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» заместитель прокурора Новошахтинска Ирина Поклад, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 1 статье 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу».

Суд признал ее виновной и назначил штраф в пользу государства в размере сто тысяч рублей.

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