Уложиться в намеченные сроки: Власти Ростова продолжают обновлять школы города

При капремонте на каждом объекте усилили фундамент, заменили окна, отремонтировали кровлю и фасад. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице в самом разгаре пора ремонтов школ. Власти города делают все, чтобы ремонтные работы в общеобразовательных организациях был завершен в срок, и школы вовремя приняли своих учеников.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ГОРОДА

Так, в настоящий момент завершился капитальный ремонт двух зданий общеобразовательных организаций — гимназии № 45 и школы № 49. Оба строения располагаются в самом центре города и являются памятниками архитектуры XIX и XX веков. Гимназия № 45, одно из старейших учебных учреждений Ростова, находится в исторической части города, на Ворошиловском проспекте, 29, на пересечении с Московской улицей. Здание гимназии было построено в середине позапрошлого века и практически сразу из доходного дома превратилось в учебное заведение. Сегодня это памятник регионального значения. Здание, в котором расположена школа № 49, на Горького, 108, что на пересечении с Газетным переулком, построено в начале ХХ века. В 1910-х годах туда переехала женская гимназия, но после прихода советской власти ее преобразовали в школу первой ступени № 11. В 30-х годах ей присвоили № 49. Здание в стиле модерн имеет статус объекта культурного наследия.

НУЖНО УСПЕТЬ В СРОК

Выполнены ремонтные работы и в школе № 10 - одной из самых крупных в Первомайском районе, на улице Ректорской, 11. Близится к завершению капремонт в школах № 70 в Ленинском районе на улице Гайдара, 27Г, и № 104 в Ворошиловском на бульваре Комарова, 9, корпус 5.

Во всех школах выполнили усиление грунтов основания фундаментов и конструкций здания, заменили окна, отремонтировали кровлю и фасад. Также на каждом объекте обновлены системы канализации, водоснабжения и водоотведения, вентиляции.

Также ведутся работы по обновлению здания школы № 44 в Первомайском районе на улице Днепропетровская, 14. Во время ремонта на объекте с целью соблюдения требований техрегламента о безопасности зданий и сооружений была выявлена необходимость выполнения дополнительных работ. На сегодня здесь увеличено число рабочих, разработан расширенный график производства работ, ведется своевременная и непрерывная поставка материалов. Работы ведутся в 2 смены. Администрацией делается все, чтобы объект был сдан к намеченному сроку.

ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ РАЗРАБАТЫВАЛИ ВМЕСТЕ С УЧИТЕЛЯМИ, ШКОЛЬНИКАМИ И РОДИТЕЛЯМИ

- Мы воплотили масштабные дизайн-проекты, которые были разработаны администрациями общеобразовательных организаций совместно с учителями, школьниками и их родителями, - отметила начальник Управления образования города Виктория Чернышова. - Организации оснащают самой современной мебелью, компьютерной и исследовательской техникой. Это позволит сформировать не только комфортные условия для учебы ребят, но и предоставит возможность включить их в образовательные мероприятия исследовательского и творческого характера.

Значительное внимание при проведении капитального ремонта уделили обновлению и оснащению спортивных залов, чтобы ребята могли развиваться не только в науках, но и физически.

Обновленные, современные школы примут ростовских учеников уже через полтора месяца, первого сентября.