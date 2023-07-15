Взял покататься: в Калмыкии осудили подростка, который на угнанной машине насмерть задавил человека

Ночные "покатушки" обернулись гибелью человека и сроком в колонии. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во время каникул родителям некогда расслабляться: за детьми, даже если они почти взрослые, часто нужен глаз да глаз. Так, в Калмыкии осудили подростка, который на чужой машине задавил односельчанина. И теперь вместо веселого выпускного и поступления в вуз его перспектива на ближайшие несколько лет — колония для малолетних. Подробности читателям «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в Следственном управлении СК по Республике Калмыкия.

КЛЮЧИ БРАЛ БЕЗ СПРОСА

Старшеклассник оказался на скамье подсудимых на летних каникулах за то, что совершил еще полгода назад, в последний день зимних каникул. Восьмого января в первом часу ночи он появился на улице в селе Кельгута Кетченеровского района Калмыкии. Если бы полицейские застали подростка в такой час идущего пешком по пути в магазин, родители бы выплачивали штраф, но все оказалось гораздо серьезнее.

ЧП произошло поздно ночью в последний день зимних каникул. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

Как установили следствие и суд, 16-летний школьник, находясь в гостях у знакомого, взял без спросу у него ключи от иномарки Nissan Cube и выехал покататься по зимнему селу.

Все той ночью сложилось как нельзя хуже. Неопытный водитель без прав за рулем чужой машины, зимняя дорога, темнота на улице. И тут на улице Октябрьской на пути машины оказался 53-летний местный житель, который шел в этот поздний час по своим делам.

От полученных травм мужчина скончался. А испуганный подросток нажал на педаль газа и поспешил скрыться с места аварии. Но долго прятаться не удалось. Следователи и полиция быстро вычислили водителя и задержали.

ПОЛУЧИЛ РЕАЛЬНЫЙ СРОК

- Было возбуждено уголовное дело за угон автомобиля и по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами», - прокомментировали в Следкоме Калмыкии.

На проселочной дороге под колеса иномарки попал 53-летний односельчанин. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

Когда расследование закончилось, школьник предстал перед судом. Несмотря на юный возраст, он не обошелся условным сроком. Суд приговорил его к лишению свободы на 3 года и два месяца в воспитательной колонии. Также два года он не сможет заниматься работой, связанной с управлением автомобилями.

Добавим, что приговор в законную силу еще не вступил.

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