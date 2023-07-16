График отключения электричества в Ростове-на-Дону 17-20 июля: сотни домов останутся без света

Энергетики временно обесточат дома в разных районах донской столицы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стал известен график отключения электричества в Ростове-на-Дону 17-23 июля 2023. По информации, которую публикует «Донэнерго», без света на следующей неделе останутся сотни домов в донской столице. Это связано с плановым ремонтом на электросетях и проверкой оборудования. Публикуем график отключений на рабочую пятидневку.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮЛЯ

С 5.00 до 18.00 подачу электроэнергии прекратят по улицам Кумженская, 1-71 и 2-74, Береговая, 2, 2А, 2В, 2-я Причальная, 20, 4-я Причальная, 8-18, 3-9, 5-я Причальная, 11, 34, садоводческие товарищества «Рыбник», «Кумженское», «им. Мирошниченко» и СНТ «Донстрой».

С 9.00 до 17.00 отключение электроэнергии ждет дома по улицам Вселенная, 1-23 и 2-36, Галактическая, 1-25 и 2-30, Венеры, 6/7, Космическая, 3/1, бульвар Джордано Бруно, улицу Гершеля, переулки Астрономический, Кратерный, Небесный, Оптический, 7, Атмосферный, 4, 8, 7, 17, Зодиакальный, по улицам 34-я линия, 46-64 и 39-51, 36-я линия, 60-94 и 41-89, Тюхряева, 40-56 и 39-55, Кагальницкая, 15-23 и 14-30, проспект 40 летия Победы, 73 Д, Е, 75Д, Е, Ж, садоводческое товарищество «Ириния», улицу Седова 63-99 и 10-14, проспект Богатяновский спуск, 3-5 и 2.

Также весь рабочий день проведут без электроэнергии жители домов в переулке Сорокина 2-8, улиц Шостаковича, 13-35, Крамского, 2-20, Поленова, 1-17 и 2-18, Третьякова, 1-17 и 2-10, Левитана, 1-9 и 2-16, Хачатуряна 1-23 и 2-16, Алябьева, 19-35 и 10-40, Мусоргского, 2-14, Каштановая, Липовая, Гераневая, в переулках Врубеля, 1-19 и 2-20, Васнецова, 1-15 и 10-16, Шостаковича, 1-13, на улице Самшитовая, Гераневая, 1-35 и 2-58, Обаятельная, 1-25 и 2-14, в переулках Одуванчиковый, Тенистый, Прохладный, Ромашковый, Рябиновый и садоводческом товариществе «Луч».

С 9.00 до 18.00 света не будет на адресах: улица Пахотная, 20-84, 15-23, переулок Молочный, 64-68, 89-91А, проспект 40 летия Победы, 150-162.

ВТОРНИК, 18 ИЮЛЯ

С 9.00 до 17.00 отключения запланированы на проспекте 40 летия Победы, 77, 77А, 79, 79А, 79Б, 81, 81/1, улице 25-я линия, 38-68 и 37-69, 27-я линия, 52-72 и 65-89, Богданова, 2-24 и 1-23, Подвойского, 2-10, Листопадова, 2-6, Тибетская, 34-68 и 19-33, 2-я Краснодонская, 32-36 и 47-69, в переулках Артековский, Бугский, 1-25 и 2-32, Памирский, 1-19 и 2-14, Измаильский, 1-13 и 2-8.

СРЕДА, 19 ИЮЛЯ

С 9.00 до 17.00 света не будет по проспекту 40-летия Победы, 85, 85/1, 85/2, Стальского, 2-32 и 74, улицам Борисоглебская, 11-49 и 10-28, Иловайская, 13-29 и 14-38.

С 9.00 до 15.00 — по улице Филимоновская, 217, проспектам Соколова, 72, 78, 78А, 80, Чехова, 101.

С 10.00 до 18.00 подачу электроэнергии прекратят на адресах по улицам Кумженская 1-71 и 2-74, Береговая, 2, 2А, 2В, 2-я Причальная, 20, 4-я Причальная, 8-18 и 3-9,. 5-я Причальная, 11 и 34, и в садоводческих товариществах «Рыбник», «Кумженское», «им. Мирошниченко», и СНТ «Донстрой».

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮЛЯ

С 9.00 до 16.00 без света придется обойтись на рынке на площади 2-ой Пятилетки.

С 9.00 до 17.00 отключения ожидаются на проспекте 40 Лет Победы, 83, 87/1, 87/2, 89, 91., в переулке Кривошлыковский, 1-9, проспекте Шолохова, 130-140, в переулках Упорный, 1-13 и 2-16, Железноводский 1-13 и 2-16 и на улицах Коммунаров, 1-23 и 2-22, Таганрогская, 108, 110, 110/В, 112/А, 112/Б, 112/В, Дебальцевская, 1/А.

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