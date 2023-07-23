Детокс от гаджетов и беседы о патриотизме, а не деньгах: ростовская школьница рассказала, как провела время в спортивном лагере

Отдых в современных детских лагерях уже не тот. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Помните, сколько впечатлений оставляют детские летние лагеря! Кто-то не может забыть разговоры с товарищами до утра. У кого-то в воспоминаниях остались самые вкусные в мире пончики или лицо соседа, вымазанное в последнюю ночь перед отъездом зубной пастой. А кто-то помнит только то, как неустанно рыдал, скучая по дому. Бывало по-всякому.

А как происходит отдых в современных детских лагерях? Рассказываем о впечатлениях ростовской школьницы, вернувшейся пару дней назад из детского спортивного лагеря.

МЫЛИ ПОЛЫ И НЕ ЕЛИ ЧИПСЫ

До лагеря в Краснодарском крае ребята доехали почти за четыре часа. Было весело – компания-то дружная.

- Каждый год мы выбираемся почти одним составом, и требования уже хорошо знаем, - говорит Мария. - Телефоны, которые заранее сдаем взрослым, берем только по вечерам на 15 минут, чтобы позвонить родителям. Полы в комнатах моем самостоятельно. А газировка и чипсы – под запретом. Наша цель - постоянные тренировки.

Но по приезду юным отдыхающим пришлось сразу же приступить к обязанностям: мыть полы – домики, в которых расселяли, оказались не готовы.

- Дальше все пошло по расписанию, - продолжает собеседница. - Кормили трижды в день вкусно и сытно. Но! Уже на третьи сутки голод стал одолевать невероятно - говорят, сказывался режим. Я даже молочные каши утром смогла есть, хотя дома – ни за что! А еще были запеканки, омлеты. А любимое блюдо на завтрак – блинчики со сгущенкой. На обед – первое, второе и компот. На ужин – сытные мясные или рыбные блюда. Обязательно фрукты и салаты, а перед самым сном – булочка с соком.

КТО НЕ СПИТ - ИГРАЕТ В ТЕННИС

Тренировки проводились дважды в день, не считая утренней зарядки. В обед – тихий час. Можно было спать, а кто не хотел - играл в теннис.

- Правда, море от нас осталось в сотне километров, - делится девочка. - Но мы от этого не страдали, потому что ходили на речку. Вода в ней прозрачная, как стекло. А вот плавать разрешалось не дольше десяти минут по три подхода.

По вечерам спортсменам устраивали дискотеки или просмотры фильмов, которые потом все вместе обсуждали. Кино, кстати, отбирали сами тренеры.

- А однажды мальчишки учинили «бунт», - вспоминает ростовчанка. - Дело в том, что темы для бесед задавали тренеры. Мы обсуждали дружбу, патриотизм, что такое личность и почему важно быть полезным обществу. А трех пацанов интересовало, как заработать больше денег и бывает ли успешность без большого дохода. Они так часто говорили про заработок, деньги и дорогие вещи, что взрослые решили: мы сами должны проводить беседы и организовывать свое времяпровождение, раз их установки кого-то не устраивают.

И вот тут началось! Я поняла, что никогда не буду учителем! Потому что организацию поручили самым старшим из группы, и среди них оказалась я.

СМАРТФОНЫ СИЛЬНЕЕ КОМПАНИИ

- Мы очень старались, - признается Маша, - и ребята в большинстве своем нас слушались, но те самые «бунтари» отказывались выполнять упражнения и огрызались. Это было неприятно и обидно. Хорошо, что на второй день самоуправления мальчишки признались, что согласны подчиняться только тренерам и пошли к ним извиняться. Потом принесли извинения и нам. И, наконец, победила дружба, чему я была очень рада.

Я заметила, что когда мы берем телефоны, тогда каждый уже сидит в своем гаджете – смартфоны сильнее компании. А в лагере тренеры создали нам условия для того, чтобы мы проводили время вместе. Мы много времени проводили играя в разные спортивные игры, общаясь. И это было классно. Ребята у нас все подвижные, интересные, многие читают. Нам оказалось прикольно вместе!

Вообще, когда едешь в лагерь, оттуда всегда привозишь какие-то яркие впечатления. В этот раз я увидела енотов в живой природе, впервые. Они приходили к нам из леса, искали в мусорных баках вкусняшки. Зверьки подпускали к себе очень близко. Кто-то даже умудрился покормить их с рук. А еще я увидела самых настоящих светлячков. Они оказались мерцающими во тьме жучками. Когда светлячки летают, это невероятно красиво.

РАССКАЗЫВАТЬ СТРАШИЛКИ И СМОТРЕТЬ НА ЗВЕЗДЫ

А вот королевской ночи – когда перед отъездом все подшучивают друг над другом – в спортивном лагере не было.

- Дело в том, что в одну из предыдущих поездок мы устраивали себе прощальное веселье, - призналась подросток. - Главным нашим развлечением было намазать тех, кто крепко спит, зубной пастой. Но на утро от мятной пасты у ребят остались красные следы, а у одного мальчика даже щека припухла. Этот факт сразу оброс страшилками. Тогда говорили, что у кого-то мог даже случится анафилактический шок. И, хотя этого на самом деле и близко не было, повторять процедуру никто не решился.

Кстати, мы и без этого каждую ночь развлеклись: устраивали разговоры чуть не до рассвета и рассказывали страшные истории. А самые удачливые успели еще и на балконе поспать.

Это было очень интересно: лежать и смотреть на небо. Но тренеры быстро вычислили наши пристрастия. И хорошо. Потому что счастливчики, успевшие посмотреть на звезды, в итоге начали кашлять, хотя и несильно. Я уже перестала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вечером звонила маме и рыдала»: ростовчанка рассказала, как работала вожатой в лагере и что думает о современных детях

Студентка из Ростова рассказала, как поехала работать вожатой в детский лагерь и с какими сложностями столкнулась (подробности)