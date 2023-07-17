После недели прохлады и дождей погода берет курс на жару. Фото: Наталья Захарченко

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 17-21 июля после недели ливней и прохлады идет на потепление. Синоптики обещают жару за +30, а дожди с грозами будут идти реже. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону, в первые три дня недели ожидается переменная облачность без существенных осадков. В понедельник 17 июля, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, днем порывы до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15-17, днем +27-29.

Во вторник, 18 июля, тоже будет облачно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный и западный 5-10метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до +16-18, а днем покажут +20-31.

В среду, 19 июля, ночью без существенных осадков, утром и днем — кратковременный дождь, гроза. Ветер западный и юго-западный 6-11 метров в секунду, при грозе с порывами до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18-20, днем +27-29.

В четверг и пятницу станет еще теплее, до +30 днем, а ночью +18. малооблачно, ветер легкий западного направления.

В Ростовской области в понедельник будет облачно, в отдельных районах пройдет небольшой дождь, ночью с грозой. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, днем местами, а также при грозе с порывами до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +14-19, местами до +10, днем +25-30.

Во вторник ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный и западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14-19, местами похолодает до +10. днем +28-29 градусов.

В среду местами кратковременный дождь с грозой, в отдельных районах пройдет сильный дождь. Ветер западный и юго-западный 6-11 метров в секунду, местами, например, при грозе, порывы до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха составит +16-21 ночью и до +12 местами, а днем +24-29, а по югу и востоку до +34.

Температура в четверг и пятницу сохранится на уровне среды. В четверг будет ясно, в пятницу малооблачно. Ветер западный умеренный 6-11 метров в секунду, ночью столбики термометров покажут +18, а днем до +33.

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