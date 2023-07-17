Сказал, что было пристрастие с детства: в Ростовской области многодетный отец сам собирал оружие и хранил в шкафу

У мужчины дома провели обыск и нашли оружие и патроны. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области вынесли приговор жителю одного из поселков, у которого нашли патроны, винтовки и их части. Как выяснилось, он самостоятельно собирал оружие. Об этом сообщается в картотеке районного суда.

Как рассказывают знакомые Александра, он работает механизатором, содержит большую семью. (имя изменено — прим. ред.) Вместе с женой мужчина воспитывает троих детей. Супругов в поселке называют работящими и порядочными.

Однако в конце прошлого года полицейские выяснили, что дома у Александра может быть оружие, и нагрянули с обыском. Сотрудники обнаружили в жилище винтовку, затворы для оружия, больше сотни патронов и более двух сотен гильз. Кроме того, нашли и части винтовок, которые мужчина собрал самостоятельно.

Подозреваемый сразу сознался, что все находки — его. Винтовку ему подарили, часть деталей и патронов он нашел на улице, другую — заказал по интернету. В январе 2022 года он сам собрал несколько затворов. Как позже подтвердят эксперты, какие-то из них можно было использовать. Все оружие и боеприпасы хозяин дома хранил в шкафу.

В суде Александр пояснил, что давно увлекается оружием — «к этому у него пристрастие с детства». О серьезности своего «хобби» он, судя по всему не думал, но во всем раскаялся.

Подсудимого приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Его также обязали выплатить штраф размером в 100 тысяч рублей.