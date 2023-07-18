В рамках деловых отношений с инвесторами из Китая в Ростове планируется построить арт-резиденцию

Целью визита пекинской делегации стал подбор творческих коллективов для организации их гастролей в Китае. Фото: пресс-служба администрации Ростова

Донская столица налаживает международные связи и обретает новых друзей по всему миру. Так, вместе со всей Россией расширяется и крепнет наше сотрудничество с партнерами из Поднебесной. В понедельник, 17 июля Ростов принял делегацию из столицы Китая - Пекина. Глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко провел рабочую встречу с представителями Культурной инвестиционной группы компаний «Феникс». Об этом сообщил глава администрации Ростова-на-Дону.

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА

Сама компания, чьи делегаты посетили Ростов, занимается инвестициями во всевозможные проекты, в том числе связанные с культурой, туризмом, медиасферой и запуском производств.

- Важно, что несмотря на огромное давление со стороны коллективного Запада, Китай проявляет интерес к дальнейшему развитию сотрудничества с российскими городами, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

Напомним, всего Ростова-на-Дону 16 городов-побратимов. Среди них город в Китайской Народной Республике – Яньтай, который находится в провинции Шаньдун.

- Мы будем рады установить партнерские отношения также со столицей провинции – городом Цзинань, посетить который планируем уже в сентябре этого года, - поделился планами Алексей Валентинович.

РОСТОВ — ИНВЕСТПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ГОРОД

Китайскую делегацию возглавил генеральный директор Культурной инвестиционной группы компаний «Феникс» господин Чэнь Чанъин. С ним ростовчане обменялись опытом развития территорий, также в информативной беседе затронули вопросы инвестиционного потенциала российского и китайского городов, поговорили о значимости побратимских и партнерских связей между городами.

Донская столица интересна партнерам из Китая как инвестпривлекательный город. Культурно инвестиционная группа компаний «Феникс» рассматривает Ростов в качестве локации производства крупноузловой сборки джипов.

- Уже в этом году совместно с китайской стороной мы планируем приступить к реализации проекта по строительству в нашем городе арт-резиденции, - уточнил глава ростовской администрации.

Целью визита пекинской делегации стал подбор творческих коллективов для организации их гастролей в Поднебесной. Там инвестиционная группа запланировала запуск международного культурного центра. Он должен стать своего рода мостом, который соединит города со всего мира.

- Мы приветствуем такой формат сотрудничества и с уважением относимся к выбору нашего города для представления русской культуры в Китае, - сказал Алексей Логвиненко. - Уверен, что творческие коллективы донской столицы достойно выступят на концертных площадках Китая, а местные жители смогут составить свое мнение о творческом потенциале донской столицы.

По словам главы, общение с партнерами из других стран помогает донской столице налаживать деловые связи и развиваться не только в экономическом плане, но и в культурном.

- Подчеркну, сегодня международные межмуниципальные контакты – это один из эффективных каналов общения, который позволяет поддерживать диалог на международном уровне и развивать устойчивые деловые отношения, - заявил Алексей Валентинович.