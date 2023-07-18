В Ростове лучших выпускников донских школ 2023 года по итогам сдачи ЕГЭ поздравила медиагруппа «Комсомольская правда»

«Комсомольская правда» совместно с партнерами поздравила лучших выпускников донских школ 2023 года по итогам сдачи ЕГЭ. Фото: Наталья Захарченко

Прозвенели последние звонки. Позади остались переживания школьников и родителей по поводу набранных на ЕГЭ баллов. Теперь это уже история. И для ребят начинается новый этап жизни. Вчерашние школьники определяются с тем, в какое учебное заведение пойти и какую профессию выбрать. Ох, как это непросто!

По традиции медиагруппа «Комсомольская правда» в Ростове-на-Дону устроила торжественное мероприятие для награждения выпускников, чьи результаты оказались лучшими по итогам сдачи единого государственного экзамена в 2023 году.

ТОРЖЕСТВО В ЮФУ

Торжественный прием прошел 14 июля в зале ученого совета Южного федерального университета. С 2014 года ведущий вуз региона поддерживает «Комсомолку» в ее стремлении отмечать заслуги самых талантливых, целеустремленных и трудолюбивых выпускников Ростовской области.

Собравшихся приветствовал проректор ЮФУ по научной и исследовательской деятельности Анатолий Метелица:

– Дорогие друзья, уважаемые коллеги и все те, кто здесь присутствует! Хочу поздравить вас от имени ректора ЮФУ Инны Константиновны Шевченко. Отдельно хочу поздравить стобалльников. Вы сделали большое дело. Ступень, на которую вы взошли, очень высока. С нее вы стартуете в жизнь. И то, какой она будет, зависит от вашего выбора. Перед вами открыты почти все двери.

Анатолий Метелица, проректор ЮФУ по научной и исследовательской деятельности. Фото: Наталья Захарченко

Я желаю всем вам удачи! А тех, кто еще не сделал выбор, прошу обратить внимание на Южный федеральный университет. В нашей структуре есть научно-исследовательские институты. Они обеспечены самым современным оборудованием. И студенты в них сразу включаются в научную деятельностью. А уровень наших сотрудников таков, что подтверждается мировыми публикациями, приглашениями на конференции. Так что, занимаясь наукой в нашем университете, молодые люди погружаются в достижения мировых ученых, - поделился Анатолий Метелица.

«ВАШИ ВЗГЛЯДЫ УСТРЕМЛЕНЫ В БУДУЩЕЕ»

С приветственным словом к выпускникам 2023 года обратилась директор Ростовского филиала медиагруппы «Комсомольская правда» Елена Соболева. Она выразила искреннее восхищение заслугами ребят:

– Дорогие друзья! Мы всегда искренне рады, когда зал наполняется красивыми и улыбающимися ребятами. Да еще, к тому же, самыми умными, лучшими из лучших по итогам испытаний единого госэкзамена. Хочу обратиться к выпускникам. Сейчас вы проходите особый этап в своей жизни. Вы сказали «до свидания» школе и попрощались с детством – этой веселой, интересной и, может быть, где-то беззаботной порой. Ваши взгляды устремлены в будущее. И я желаю каждому из вас успехов. Не бойтесь своих самых смелых желаний и амбиций! Дерзайте, верьте в победу и у вас все получится! Но при этом обязательно не забывайте о тех людях, которые все эти годы были рядом с вами. Это, конечно, ваши родители и ваши педагоги-наставники. Они и в дальнейшем всегда вам помогут и поддержат вас.

Елена Соболева, директор Ростовского филиала медиагруппы «Комсомольская правда». Фото: Наталья Захарченко

МАТЕМАТИКА

Для награждения ребят, продемонстрировавших высокий уровень знаний по математике по результатам ЕГЭ, на сцену вышли заместитель директора Ростовского филиала «СОГАЗ-Мед» Алена Дидык и кандидат наук, доцент, руководитель направления подготовки «Математика и механика» ЮФУ Роман Мнухин.

Выпускники, показавшие высокий уровень знаний по математике по результатам ЕГЭ. Фото: Наталья Захарченко

Алена Владимировна призналась, что собираться вместе по такому исключительно поводу, чрезвычайно приятно.

– От всей нашей компании поздравляю вас с высшими достижениями в учебе. Мы желаем вам покорения всех вершин и реализации задуманных вами планов. Будьте здоровы, счастливы и успешны! – обратилась к выпускникам Алена Владимировна.

Представитель математического сообщества ЮФУ Роман Мнухин пожелал ребятам встречать дальше на пути только талантливых преподавателей. Но при этом напомнил, что достигнуть высот в будущем, ребята смогут только при условии, что будут и дальше также упорно трудиться:

– Я хочу сказать, что тот успех, которого достигли выпускники, можно разделить еще на родителей и педагогов. И роль последних мне хотелось бы отметить особенно. Дорогие ребята! Раз находитесь здесь, вы, безусловно, талантливы. Но в свое время вам нужен был небольшой толчок, чтобы прийти к успеху. Нужен он и любому студенту. И вот за него отвечает педагог. Поздравляю всех, кто здесь присутствует. А тех, кто сдал математику, физику и информатику на сто баллов, я приглашаю на мехмат. У нас не только замечательные педагоги, но и очень интересная программа. И, вообще, мехмат – это семья.

РУССКИЙ ЯЗЫК

Выпускники, показавшие высокий уровень знаний по русскому языку по результатам ЕГЭ. Фото: Наталья Захарченко

Подарки ребятам, которые набрали 100 баллов по русскому языку, вручила директор Ростовского филиала медиагруппы «Комсомольская правда» Елена Соболева. Она выразила искреннюю радость, что год от года выпускников, которые набирают максимальный балл по предмету, который отражает знание родного языка, растет. Тем более что задания на ЕГЭ по русскому языку даже многие филологи с высшим образованием не всегда могут выполнить на все 100. А ребята справились. Молодцы!

ГЕОГРАФИЯ

Выпускники, показавшие высокий уровень знаний по географии по результатам ЕГЭ. Фото: Наталья Захарченко

Дипломами и подарками лучших знатоков географии наградил директор Института наук о Земле ЮФУ Андрей Кузнецов и партнер проекта группа компаний «Сокол».

Андрей Николаевич сказал, что войти в десяток-другой лучших выпускников в регионе по выбранному предмету – большое достижение. И, конечно, ему было очень приятно, что среди них были и те, кто набрал максимальный балл по географии. Разумеется, ученый не мог не обратить внимания в таком коллективе на науку, которой занимается всю жизнь. География позволяет узнать свою Родину и осознать ту ответственность, которую несем за нашу голубую планету. В то же время директор института обратил внимание, насколько перспективным может быть выбор профессии, связанный с географией:

– Вместе с другими науками о Земле география решает задачи, которые стоят перед экономикой страны. Это поиск и разведка месторождений, полезных ископаемых, формирование и приумножение потенциала природных ресурсов, сохранение уникальных ландшафтов и качества окружающей среды. Без этого невозможно строительство, развитие инфраструктуры, изучение и прогнозирование особо опасных явлений и процессов. Наши выпускники работают в ведущих компаниях минерально-сырьевого комплекса страны, органах госвласти и местного самоуправления. Они занимают места в научных и инженерно-изыскательских организациях, которые работают в том числе с аэрокосмическими и информационными технологиями, в образовательных учреждениях, турфирмах. Поэтому я призываю вас задуматься о получении профессии, которая будет связана с науками о нашей планете. В этом случае вы будете всегда востребованы в такой стране, как Россия, с несметными природными богатствами.

- Я приглашаю вас в ЮФУ. Наш вуз входит в двадцатку лучших высших учебных заведений страны. А по направлениям географии и экологии мы в десятке лучших. Хотя, безусловно, выбор учебного заведения остается за вами. Выбирайте сердцем, душой, умом . Желаю, чтобы попутный ветер надувал ваши паруса, чтобы вы сделали правильный выбор, чтобы у вас все сложилось наилучшим образом!

ЛИТЕРАТУРА

Выпускники, показавшие высокий уровень знаний по литературе по результатам ЕГЭ. Фото: Наталья Захарченко

Поздравить ребят, которые с первых строк отличат Толстого от Тургенева, вышла заместитель директора по розничному бизнесу Ростовской региональной дирекции КБ «Кубань Кредит» Оксана Стушкина:

- Дорогие ребята! Наш банк ежегодно принимает участие в поздравлении талантливой молодежи, и мы рады, что вы даете нам такую возможность. Вы талантливы, успешны, впереди у вас большое будущее. Я от всей души желаю вам, чтобы вы были счастливы, здоровы, чтобы вы реализовали все задуманное вами. В добрый путь!

ФИЗИКА

Выпускники, показавшие высокий уровень знаний по физике по результатам ЕГЭ. Фото: Наталья Захарченко

Лучших знатоков физики пришел поприветствовать доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой общей физики физического факультета Вячеслав Малышевский. Он поздравил ребят и напомнил слова Нильса Бора о том, что, чем больше узнаешь, тем отчетливее понимаешь, как мало знаешь. Но при этом обратил внимание, что если выпускники выберут делом своей жизни изучение физики, то здесь их ожидает немало наград:

– Вас ждут научные открытия, понимание тех законов природы, которые управляют нашей жизнью. И, возможно, пройдет лет 30-40, и когда-нибудь кому-нибудь из вас король Швеции вручит Нобелевскую премию. Поздравляю вас! Ну и заходите к нам на физфак!

ИНФОРМАТИКА

Выпускники, показавшие высокий уровень знаний по информатике по результатам ЕГЭ. Фото: Наталья Захарченко

Напутственные слова ребятам, которые набрали 100 баллов по информатике, произнес кандидат наук, доцент, руководитель направления подготовки «Математика и механика» ЮФУ Роман Мнухин. Он обратил внимание, насколько широко представлена сегодня сфера IT, поэтому крайне важно понимать, какими направлениями хотят заниматься выпускники.

Впрочем, какими бы они ни были, будущие студенты получили следующий наказ:

– Слушайте своих преподавателей. От них вы получите ту информацию, которую не найдете больше нигде, даже в Интернете. И помните, что должная база образования по языкам программирования закладывается именно в университете. Успех в программировании на 80% сопряжен с практикой, но без знания теории не получится ничего.

ГЕРОИ НАГРАЖДЕНИЯ: 200 И 300-БАЛЛЬНИКИ

Герои награждения: 200 — балльники. Фото: Наталья Захарченко

Были на празднике и те ребята, которым удалось показать 100-балльный результат по двум, а то и по трем предметам. Они получили подарки от партнеров проекта группы компаний «Сокол», страховой компании «СОГАЗ-Мед». А председатель Ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский отметил заслуги ребят в области изучения предметов, но при этом обратил внимание на то, что по жизни очень важно следовать тем ценностям, которые заложили семья и школа: оставаться честными и справедливыми гражданами своей страны.

– И хочу вам пожелать, ребята, оставаться первыми, – сказал Владимир Гайворонский. – Вы уже первые. Вы высоко подняли планку. Держите ее всю жизнь, в университете, в трудовой деятельности. Потому что вы будущие инженеры, ученые, врачи и, надеюсь, учителя. Совсем скоро вы будете управлять нашей страной. И от вас зависит то, какой она станет.

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ, ПЕДАГОГИ!

Памятные подарки преподавателям вручил Владимир Гайворонский. Фото: Наталья Захарченко

В этом году без внимания не остались и педагоги, которые подготовили ребят, сдавших ЕГЭ на высшие результаты. Памятные подарки учителям вручил Владимир Гайворонский.

– Сейчас идет Год педагога и наставника. И я хочу поблагодарить вас, дорогие мои коллеги, за то, что сумели разглядеть в детях таланты и развить их. Низкий поклон вам, педагоги, за то, что вырастили таких детей! - отметил председатель Ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования.

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

Сейчас кто-то из ребят еще размышляет, на каких учебных заведениях остановить свой выбор. Кто-то уже принял решение.

Так, например, 300-балльница Анна Рустамянц подает документы в МГИМО на международный факультет.

– Хочу получить диплом юриста и переводчика. Буду изучать немецкий язык. Меня давно привлекал этот факультет, но остановилась на его выборе только в этом году. И больше документы никуда не подавала, - поделилась выпускница.

На мероприятие пришли выпускники, их родители и педагоги. Фото: Наталья Захарченко

200-балльник Вадим Пастушенко решил поступить на экономический факультет ВШЭ.

- Меня всегда привлекала экономика. В будущем же хочу работать в IT-секторе. Рассчитываю заниматься анализом данных, - рассказал Вадим.

А вот Анастасия Сависько, набравшая по трем предметам 291 балл, подала документы сразу в три вуза: МГУ, МГЮА и ВШЭ.

- Хочу стать юристом, сейчас жду результатов зачисления. И очень рассчитываю, наконец, отдохнуть. Теперь я могу себе это позволить, - говорит Анастасия.

Комсомолка желает ребятам больших успехов. Пусть осуществится все то, что они задумали. Молодые, умные, успешные – у них обязательно все получится! Удачи!