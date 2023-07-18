В Ростове среди бела дня неизвестные пытались перенести тело мужчины через спортплощадку

Происшествие случилось 16 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Ростова шокировало происшествие в микрорайоне Военвед. По словам очевидцев, возле одной многоэтажек расправились с мужчиной, а потом среди бела дня пытались перенести его тело.

В соцсетях появилось видео произошедшего. На кадрах видно, как трое берут человека за руки и тащат по асфальту. На теле мужчины — травмы, сам он не подает признаков жизни. Неизвестные несут его через спортивную площадку на глазах у окружающих. Кто-то кричит, кто-то снимает происходящее на камеру, однако люди практически никак на это не реагируют.

Ростовчане начали активно обсуждать видеозапись. Многие не понимают, как такое могло произойти среди бела дня.

— Они настолько дерзко себя ведут, что даже лица не пытаются прятать. Ужас какой-то, еще и ребенок все это видит, — возмутился один из жителей.

Были и те, кто возмутился поведение свидетелей инцидента. В такой ситуации, по их мнению, лучше не наблюдать, а вмешаться в ситуацию или как минимум вызвать полицию. Правда некоторые отметили, что, возможно, трое мужчин пытались помочь пострадавшему.

— Нет кадров, что они бьют этого человека. Может, они подошли помочь, — предположил один из комментаторов.

Позже в донском управлении следственного комитета рассказали, что 41-летнего мужчину сильно избил его 26-летний родственник. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Подозреваемого задержали — он уже во всем сознался.

— Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировали в ведомстве.

Неизвестно, был ли задержанный на кадрах видео. Не уточняется также, что пытались сделать трое мужчин, которых запечатлела камера.

Напомним, в Ростовской области задержали 47-летнего мужчину, избившего 74-летнего отца. Пенсионер скончался. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемого заключили под стражу.

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