«В холодильнике может жить до 18 дней»: три человека заболели энтеровирусом в Ростовской области с начала года

Основные симптомы энтеровируса: насморк, кашель, сыпь на ладонях и стопах. Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала 2023 года в Ростовской области выявили троих людей, заболевших энтеровирусной инфекцией. Столько же было и в прошлом году, сообщили в донском Роспотребнадзоре.

Чтобы не допустить всплеска заболеваемости на Дону эпидемиологи рассказали, как можно заразится и что делать, чтобы этого не произошло.

МЕСЯЦ ЖИВЕТ В РЕЧНОЙ ВОДЕ

По словам специалистов, энтеровирус — это инфекционное заболевание. Причем, распространяться он может только среди людей. Зачастую им заболевают дети — для них достаточно совсем небольшого количества возбудителя.

Обычно инфекция распространяется через воду, продукты и при контактах с людьми. При этом можно подхватить болезнь и от зараженного воздушно-капельным путем, если у него поражены верхние дыхательные пути.

По данным Роспотребнадзора, энтеровирус долго может жить во внешней среде и хорошо переносит холодные температуры. Так, в воде в холодильнике он может жить до 18 дней, а в речной воде — до месяца, в очищенного сточной воде — до двух недель. Однако быстро погибает при кипячении и термической обработке продуктов.

Донские эпидемиологи перечислили и симптомы энтеровируса: насморк, кашель, сыпь на ладонях и стопах. При этом если болезнь осложняется менингитом, то добавляются высокая температура, головная боль, рвота и светобоязнь.

МЫТЬ ПРОДУКТЫ КИПЯЧЕНОЙ ВОДОЙ

Чтобы не заразиться энтеровирусом, в Роспотребнадзоре дали ряд рекомендаций. В частности, надо соблюдать правила личной гигиены, в том числе тщательно мыть руки перед едой, после туалета и улицы.

Надо соблюдать и «респираторный этикет»: при кашле и чихании стоит прикрывать нос и рот одноразовыми платками и выбрасывать их в урну после использования. Потом — помыть руки с мылом или вытереть влажной салфеткой.

- Нельзя пить воду из открытых источников, в том числе и из колодцев. Также не годится для питья водопроводная вода, - предупредили в Управлении. - Все продукты надо промывать вначале под проточной водой, а затем — бутилированной или кипяченой.

Посудой надо пользоваться индивидуальной, а также держать в чистоте предметы ухода за ребенком, в том числе соску.

Мыть посуду надо специальным средствами. При приготовлении еды нельзя допускать контакта сырых и готовых продуктов, а также использовать для них разные ножи, доски и другой инвентарь. Готовые продукты надо хранить в упаковке раздельно и следить, чтобы они не испортились. К ним не должно быть доступа у мух, грызунов и домашних животных.

При использовании влажной уборки надо использовать дезинфицирующие средства, а помещения проветривать почаще. Купаться можно в водоемах только в тех местах, где это разрешено.

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