Зарегистрировать претендентов и обучить наблюдателей: До конца выдвижения кандидатов на выборы в Ростовской области — 10 дней

Голосование на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области в 2023 году пройдет в течение трех дней — 8, 9 и 10 сентября. Фото: Иван МАКЕЕВ

В самом разгаре регистрация партий на предстоящих выборах в Законодательное Собрание Ростовской области. Весной некоторые аналитики прогнозировали, что в выборах 2023 будут участвовать только четыре парламентские партии. Как же обстоит дело сейчас?

СТАТИСТИКА

На выборы в донской парламент седьмого созыва, по данным на 18 июля, выдвинулось 250 по партийным спискам и 77 по одномандатным избирательным округам.

Как уточнили в Областном избиркоме, цифра постоянно меняется – кандидаты выдвигаются в течение дня. Всего же в новый созыв войдут 60 депутатов.

Избирательная комиссия Ростовской области заверила списки четырех политических партий — Компартия «Коммунисты России», ЛДПР, «Новые люди» и КПРФ. По партийным спискам от Компартии «Коммунисты России» и ЛДПР заявлено по 63 претендента, от «Новых людей» и КПРФ — по 62.

Партия «Единая Россия» выдвинула своих кандидатов на конференции регионального отделения еще13 июля. В состав общеобластной «партийной тройки» вошли губернатор Ростовской области Василий Голубев, главный врач БСМП Новочеркасска Борис Гуркин и участник спецоперации Дмитрий Суворов. Списки единороссов пока не представлены в избирательную комиссию.

ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ И ПАРТИЙЦЫ

– Я думаю, партийная фракция «Единой России» обновится на 40%. Но в этом году такая стратегия, что лучших депутатов, которые в прошлый раз проходили по партийным спискам, перевели на одномандатные округа, - рассуждает заместитель директора Института философии и социально-политических наук Южного федерального университета Дмитрий Абросимов. - Партия считает, что если есть статус депутата и опыт, то лучше идти по одномандатному округу – это более высокий уровень. Тебя знают люди, имеется собственный авторитет. В этом случае депутат побеждает не за счет партии, а за счет своих голосов. То есть уже не партия работает на кандидата, а кандидат на партию. Если раньше «Единая Россия» набирала 40%, кто бы в нее ни вступил, все проходили. А теперь партию будут «вытягивать» одномандатники.

Вопрос о конкурентности предстоящих выборов не стоит. Есть другая проблема — пределы возможностей. Например, коммунисты получат три мандата, ЛДПР — один-два, «Новые люди» и «Коммунисты России» - на уровне барьера: пройдут ли они, неизвестно, но если возьмут по одному месту, то уже восемь мест единороссы потеряет. Тогда конкуренция начнется уже внутри самой партии «Единая Россия».

- «ЕР» сохранит большинство, КПРФ, безусловно, потеряет часть своих мандатов, - поделился своим прогнозом руководитель аппарата Ростовского регионального отделения ЛДПР Олег Мехеденко. - ЛДПР усилит свои позиции. Остальные партии? Даже не знаю, что с их результатами.

БОЛЕЕ ПЯТИ ТЫСЯЧ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

В ходе выборной кампании в регионе будет задействованы более пяти тысяч наблюдателей. И чтобы каждый был готов, с 17 июля стартовало их обучение, сообщил заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Нечушкин. Само обучение будет проводиться под руководством политологов региона, имеющих практический опыт участия в избирательный кампаниях.

- Наш штаб с июля перешел к регулярным заседаниям и плановой работе. Растущее количество звонков и обращений в социальных сетях показало, что жители Дона неравнодушно относятся к предстоящим выборам, — рассказал Александр Юрьевич. — Что радует, многие хотели бы не просто «поучаствовать в процессе», но и пройти обучение, получить новые знания от грамотных и опытных наставников.

РАБОТА ПОМИМО ВЫБОРОВ

Выборы — дело важное, но временное. А каждодневную работу никто не отменял. И в этом деле «Единая Россия» активно использует свои экспертные площадки для обсуждения самых острых вопросов. Приглашают представителей экспертного сообщества, чтобы впоследствии вырабатывать взвешенные и грамотные законодательные решения. Также при содействии партии на Дону появился первый в стране Центр экспертного сопровождения инициатив бизнеса и науки. И теперь Ростовской области предстоит стать пилотным регионом, опыт которого впоследствии распространят и на другие субъекты России.

Среди важнейших вопросов на ближайшую пятилетку перед будущими парламентариями встанут такие, как - поддержка мобилизованных и их семей, а также помощь новым регионам России. Уже с начала июня в нашем регионе, как и по всей стране, действует фонд «Защитники Отечества», созданный по поручению президента Владимира Путина. А еще с октября 2022 года в Ростовской области начал работу региональный волонтерский центр «Единой России» для помощи мобилизованным и их семьям.

Кроме того, волонтеры ни на день не прекращают собирать и передавать гуманитарную помощь в новые регионы. Благодаря партии, взявшие шефство над районами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей регионы России помогают восстанавливать разрушенные здания и коммуникации, а местную детвору вывозят на летний отдых по всей стране.

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Голосование – в течение трех дней

Еще раз напомним, голосование на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области в 2023 году пройдет в течение трех дней — 8, 9 и 10 сентября. Парламент Ростовской области избирается на пять лет, в него входят 60 депутатов, 20 из них изберут по партийным спискам, 40 — по одномандатным округам.