Обеспечат общественный мониторинг всей кампании: как в Ростовской области готовят общественных наблюдателей к выборам

На Дону стартовали обучающие семинары для общественных наблюдателей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более пяти тысяч общественных наблюдателей будут задействованы во время выборов депутатов в Законодательное Собрание Ростовской области в сентябре 2023 года. Им предстоит следить за процессом голосования и подсчетом результатов на каждом избирательном участке.

Уже с понедельника, 17 июля, стартовало их обучение. Такое решение было принято на очередном заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в регионе, где и был утвержден график проведения обучения кандидатов в наблюдатели на всей территории донского региона.

«ЗНАТЬ НЕ ТОЛЬКО ОБЯЗАННОСТИ, НО И ПРАВА»

Учить будущих наблюдателей будут преподаватели, которые не только прошли профессиональную подготовку, но и имеют огромный опыт в проведении таких семинаров.

Известно, что учебная программа разработана ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) совместно с Общественной палатой РФ. А применяться в ней будут самые современные обучающие технологии.

– Наши преподаватели прошли серьезную подготовку, – отметил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами, первый заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области Юрий Зерщиков. – По словам исполнительного директора НОМ, председателя Комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алены Булгаковой, Ростовская область отмечена как наиболее успешная с точки зрения содержания и организации семинаров для преподавателей. И вот мы начинаем семинары, обучение для наблюдателей. А они должны знать не только свои обязанности, но и свои права.

Наблюдение в комиссиях - лишь видимая часть работы общественного наблюдателя. Сегодня общественный контроль – это еще и мониторинг всего хода выборной кампании.

– Наша задача – не только набрать и обучить наблюдателей, но так организовать общественный контроль, чтобы в ходе всей избирательной кампании в регионе соблюдалось равенство всех участников избирательного процесса, и пресекались любые нарушения в процессе голосования, - подчеркнул Юрий Стефанович.

Эксперт говорит, что качество проведения и итоги выборов, которые пройдут в этом году, во многом заложат фундамент для президентской кампании.

РОСТ «ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ» НАСЕЛЕНИЯ

С июля общественный штаб по наблюдению за выборами перешел к регулярным заседаниям и плановой работе.

– Растущее количество звонков и обращений в социальных сетях показало, что жители Дона неравнодушно относятся к предстоящим выборам. Что радует, многие хотели бы не просто «поучаствовать в процессе», но и пройти обучение, получить новые знания от грамотных и опытных наставников, - прокомментировал работу заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами, председатель комиссии по экономической политике, предпринимательству, инновациям, туризму и цифровому развитию Общественной палаты Ростовской области Александр Нечушкин.

Действительно интересный удалось подобрать и пул наставников – это ведущие политологи региона, большинство из которых имеет практический опыт участия в избирательный кампаниях.

– Мне приходится часто отвечать на вопросы подписчиков в социальных сетях. И, если проанализировать наиболее частые вопросы от жителей в июле, то их можно разделить на две большие группы, – рассказывает Александр Юрьевич. – С одной стороны, людей интересуют статус, полномочия и требования к общественным наблюдателям, их вовлеченность в избирательный процесс. С другой – все больше вопросов касается организации самих выборов.

Мы видим рост «избирательной грамотности» населения», переход от эмоциональных заявлений и «лозунгов» к обсуждению сущностных проблем предстоящей компании. И наши эксперты, привлеченные Штабом и Общественной палатой, в ближайшие дни дадут развернутый ответ в СМИ на наиболее часто встречающиеся вопросы. Например, о трехдневном голосовании, его актуальности, корнях, мировой практике и, конечно, плюсах и минусах в наших современных условиях.

Напомним, Общественная палата Ростовской области обеспечивает общественное наблюдение на всех избирательных участках региона во время трехдневного голосования, которое пройдет с 8 по 10 сентября 2023 года.