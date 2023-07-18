Житель Ростовской области рассказал, как бизнесмен застрелил его собаку во время прогулки, а потом начал ему угрожать

Люди отвезли Чупу в ветеринарную клинику, где питомца прооперировали. Однако собаку спасти не удалось. Фото: Личный архив героя публикации

В Новочеркасске бизнесмен застрелил собаку, когда ее выгуливал местный житель. Об этом рассказал хозяин животного Иван Колесников. Происшествие случилось в поселке Донском ночью 16 июля.

По словам молодого человека, он гулял с двумя своими собаками около часа ночи. Одной из них, он надел тряпичный намордник, другой пес был на поводке.

— Я всегда с ними гуляю ночью или рано утром, чтобы не доставлять другим людям неудобств. Намордник Чупе надел не потому, что она агрессивная. У нас в Донском часто травят животных. Да и собака, бывает, находит косточки и начинает грызть, — объясняет Иван.

Во время прогулки Иван увидел пару — местный предприниматель вместе с женой шел ему навстречу. Парень решил отойти в сторону лесополосы: собака на поводке пошла за ним, а вот Чупа немного отстала.

— Вдруг я услышал выстрелы и обернулся. Сначала не понял, что происходит: не было ни лая, ни криков. А потом увидел, как ко мне бежит мой пес, а в него стреляет тот самый мужчина. Я был в шоке, это был просто какой-то фильм ужасов! — вспоминает хозяин собаки.

Оказалось, что бизнесмен несколько раз выстрелил в собаку из травматического пистолета. Две пули попали в животное. Перепуганная Чупа убежала. Иван же сначала попытался спокойно спросить у прохожего в чем дело.

— В грубой форме он мне сказал, чтобы я закрыл свой рот. После этого начал наводить на меня пистолет. Говорил, чтобы я уходил, нецензурно выражался. Я позвонил жене и попросил вызвать полицию.

Иван отошел подальше от агрессивного мужчины, тот же вместе с женой отправился домой. Парень не раз встречал бизнесмена в этом районе и успел понять, где тот живет. Приехавшие на место полицейские вместе с Иваном отправились к предпринимателю.

— Сначала он вышел, но потом скрылся за воротами. Вместо него с нами разговаривала его жена. Она сказала, что собака на них якобы напала. Но когда сотрудники предложили ей дать показания, она отказалась.

Приняв заявление у пострадавшего, полиция уехала. А Иван вместе с женой бросился искать раненую Чупу, но спустя несколько часов так и не смогли ее найти. Утром собака сама добрела до дома.

Люди отвезли пса в ветеринарную клинику, где его прооперировали. Однако собаку спасти не удалось.

Ветеринар прооперировал собаку, но усилия оказались тщетными. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

— 18 июля нам позвонил участковый и сказал, что нашим дело займутся. Надеюсь, это действительно так. Мы потеряли друга, а теперь и за себя боимся. Мы живем с этим человеком в одном поселке и не знаем, чего от него ожидать.

В донском управлении МВД прокомментировали ситуацию.

— По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего и принято решение в соответствии с законодательством, — сообщили в ведомстве.

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