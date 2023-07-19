Адвокат осужденного на 13 лет после жалоб учениц на домогательства физрука из Ростова дошел до последней инстанции

В деле ростовского физрука осталась последняя инстанция, куда можно подать жалобу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В резонансном деле 50-летнего ростовского физрука, осужденного на 13 лет тюрьмы за домогательства к ученицам, - новый виток. Еще в 2018 году одна из его учениц призналась маме, что не хочет идти на урок, потому что учитель трогал ее под одеждой. Через какое-то время другая девочка из класса поделилась похожими воспоминаниями.

Суд первой инстанции приговорил учителя физкультуры к 13 годам лишения свободы по статье «Насильственные действия сексуального характера». Родители школьников из разных классов стали на защиту физрука, и после апелляции его освободили из зала Ростовского областного суда. Дальше расследование продолжилось и бывший педагог снова оказался за решеткой в колонии строгого режима. В апреле адвокат Михаил Ревякин направил жалобу в Верховный суд, но она не принесла результата — приговор оставили без изменений. Теперь защитник подал еще одну жалобу — теперь уже в президиум Верховного суда, и это — последняя инстанция, на которую надеются осужденный и его защитник.

- Мы считаем, что те доводы, которые мы приводили ранее на 18 печатных листах в судебную коллегию Верховного суда по уголовным делам, не были детально изучены. Судья даже не истребовал дело суда первой инстанции, - говорит Михаил Ревякин. - При этом судьей был подписан документ с определением о том, что нет оснований для пересмотра суда, поскольку не были нарушены нормы процессуального права. При этом не был опровергнут ни один довод защиты.

Адвокат в конце июня направил жалобу в Президиум Верховного Суда, и, судя по данным на сайте инстанции, она уже принята в работу. В обращении защитник усомнился, что суд рассмотрел доводы адвоката, и заявил, что решение судебной коллегии было принято формально.

- Просим суд заново рассмотреть дело моего подзащитного, который уже сильно пострадал, - говорит Михаил Ревякин. - Он находится за решеткой в сумме уже год и десять месяцев. Несмотря на тяжелые условия в колонии, не падает духом — в состоянии борьбы и надежды.

В поддержку учителя физкультуры четыре мамы шестиклассников той школы, где преподавал осужденный, записали видео в адрес Президиума Верховного Суда. Они от имени родителей класса тоже просят отправить дело на пересмотр.

Положенный законом срок рассмотрения жалобы — два месяца. К сентябрю станет ясен исход дела ростовского учителя физкультуры.

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