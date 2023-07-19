«Понравятся не всем»: Нейросеть предложила свои рецепты легких блюд на жаркое ростовское лето

Спросили у нейросети летние рецепты. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростове снова жара. И многие горожане признаются - аппетит пропадает, стоять у плиты не хочется, а куда деваться? На волне популярности нейросети мы решили задать этот вопрос искусственному разуму. А тот, в свою очередь, предложил, что можно необычного приготовить на скорую руку. Правда, рецепты от Интернет-помощника получились, прямо скажем, на любителя.

МАНГО - С МЯСОМ, А АРБУЗ - С СЫРОМ

– Скажи, что можно приготовить летом, когда не хочется особо есть?

– Летом можно приготовить множество легких и освежающих блюд, которые обеспечивают организм необходимыми питательными веществами. Например, салаты, газпачо – отлично охлаждает в жару и стимулирует аппетит, закуски, морепродукты и десерты.

Не забывайте о питье - в жару очень важно пить достаточно жидкости. Освежающие напитки, такие как лимонад, ледяной чай, фруктовые смузи или прохладительные коктейли, помогут сохранить жажду под контролем.

– Какие рецепты салатов посоветуешь читателям?

– Можете приготовить салат с арбузом и фетой. Для этого нарежьте арбуз на кубики или ломтики. Добавьте в салатную миску кусочки феты и мелко нарезанный красный лук. Посыпьте свежими листьями мяты или базилика и приправьте салат лимонным соком и легким дрессингом из оливкового масла. А еще можно добавить немного соленых оливок для дополнительного вкуса.

Как вариант – салат с манго и куриной грудкой. Купите готовую жареную куриную грудку на гриле, так как жарить ее самому в жару не очень хорошая идея. Нарежьте манго на кубики, огурцы на полукольца и куриную грудку на полоски. Добавьте в салатницу кубики сладкого перца и свежие зеленые листья (корень сельдерея, шпинат или руккола). И приправьте соусом из меда, имбиря, лимонного сока и оливкового масла.

А еще рекомендую сделать салат из авокадо и креветок. Нарежьте авокадо на кубики и сбрызните его лимонным соком. Добавьте креветки, кубики свежих огурцов и помидоров. Украсьте салат свежей мятой или кинзой. А потом приправьте салат легким дрессингом из греческого йогурта, лимонного сока, чеснока и солью.

ДОМАШНИЕ ЛЕДЕНЦЫ И МОРКОВНЫЕ КОТЛЕТЫ

– Почему советуешь летом перейти на морепродукты? И что их них приготовить?

– Питайтесь креветками, кальмарами, мидиями и рыбой. Это отличный источник белка и легко усваиваемых жирных кислот. Можно приготовить их на гриле, запечь или сделать салат.

– А что порекомендуешь из легких десертов и закусок?

– Из легких десертов и закусок для летнего времени я рекомендую замороженные ягоды и фрукты, мороженое, йогурт - все это отлично подходит для утоления сладкого желания без перегрузки желудка.

Нарежьте свежие фрукты, например: клубнику, бананы, персики, и положите их на листочек пекарской бумаги на противень или в контейнер. Заморозьте до твердого состояния. У вас получится вкусный, натуральный леденец.

Если хотите фруктовые салаты, то нарежьте свежие фрукты, например: апельсины, яблоки, груши, виноград, киви, и смешайте их вместе. Добавьте свежую мяту и сок лимона для дополнительной освежающей ноты. Если хотите, можно полить фрукты нежной медовой или йогуртовой заправкой.

Если хотите овощное блюдо, тогда рекомендую морковные или свекольные котлетки. Натрите свежую морковь или свеклу, добавьте яйцо, соль, перец и муку для связки. Сформируйте котлетки и обжарьте их на среднем огне до золотистой корочки. Подавайте с йогуртовым соусом или томатным кетчупом.

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