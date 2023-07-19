В Ростове выкуплена последняя квартира в переулке Кривошлыковском, 4

Все 60 квартир в Кривошлыковском переулке выкупил город. Аварийную «хрущевку» покинули последние жильцы. Фото: пресс-служба администрации Ростова

Муниципалитет выкупил последнюю квартиру в аварийной пятиэтажке в переулке Кривошлыковском, 4, в Ростове-на-Дону. Как сообщают в администрации города, деньги собственникам перечислены в полном объеме. Сейчас идет переоформление этого жилого помещения в муниципальную собственность. Документы накануне были поданы в Росреестр. Таким образом, всем 60 семьям, проживавшим в доме, выплачено возмещение за изъятые квартиры в полном объеме. В общей сложности бывшим владельцам перечислено из городского бюджета 239,4 миллиона рублей.

ТРЕЩИНА ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРЫШИ

Еще в январе 2023 года ростовских журналистов водили в многострадальную пятиэтажку на Кривошлыковском чуть ли не на экскурсию. Наглядно показать что собой представляет строение, трещина по которому протянулась от фундамента до самой крыши.

На тот момент уже 33 семьи из дома в Кривошлыковском добровольно согласились подписать соглашения об изъятии жилых помещений в пользу города в обмен на денежную компенсацию сразу же после объявления такой возможности. В основном, это жители второго подъезда, которые каждый день видели ту самую трещину и в полной мере осознавали масштаб проблемы. Первые выплаты собственники получили в апреле 2022 года. К тому времени они уже жили в новых квартирах, приобретенных на полученную выплату.

СОБСТВЕННЫЙ ДОМ С САДОМ

Семья Ананьевых при поддержке городской власти смогла вырваться из опасной квартиры и улучшить условия жилья. Супруги из тесной «двушки» в аварийной «хрущевке» переехали в собственный дом на шести сотках со своим фруктовым садом. Ключи от нее они сдали муниципалитету, как только получили выплату.

- Квартиру в Кривошлыковском переулке купили в 2015 году по ипотеке. Это стандартная «двушка» в «хрущевке» с площадью 43,8 квадрата, - вспоминает Марина Ананьева. - А потом в стене появилась трещина и постоянно расширялась так, что падали шторы, сыпалась штукатурка. В подъезде так вообще стены от лестницы стали отходить.

Стало уже страшно за жизни детей и свои, поэтому два года назад семья съехала к родителям. Осенью прошлого года узнали, что за изъятую квартиру положена выплата, если передать ее муниципалитету. В надежде на компенсацию Максим и Марина оформили ипотеку, закрыв предыдущую, и приобрели дом с участком.

- Мы давно мечтали о своем доме. И вот, наконец-то, наша мечта сбылась благодаря городу. Спасибо администрации за помощь. Я считаю, что это самый лучший вариант, который мог только быть, - благодарит Марина.

Мы получили компенсацию очень быстро. Нам выплатили 4 миллиона 150 тысяч рублей, а брали квартиру, кстати за 2,5 миллиона. Благодаря этим деньгам мы уже рассчитались с кредитом. Спасибо всем, кто приложил к этому руку.

СОХРАНИТЬ БЫЛО НЕЛЬЗЯ

Массовое отселение людей и снижение нагрузки на здание дали возможность строению не разрушиться, несмотря на образовавшуюся большую трещину.

- Согласно заключению экспертов, сохранить пятиэтажку нельзя, капитальному ремонту она не подлежит, - подчеркнули в администрации Ростова-на-Дону. - Суды трех инстанций подтвердили законность постановления о признании дома аварийным и подлежащим сносу. Верховный суд тоже отклонил жалобу несогласных с расселением жителей.

В администрации напомнили, что в вопросе расселения жильцов дома действуют исключительно в рамках правового поля и исполняет решения суда.

А с момента введения в доме режима ЧС и до приобретения нового жилья собственникам было предложено переселиться в новые квартиры маневренного фонда, а также оказать помощь в организации переезда.

Теперь, когда все 60 квартир выкуплены муниципалитетам, и семьи выехали из аварийного дома, можно думать о том, что появится на месте старой «хрущевки».

Как сообщили в администрации, до конца года дом планируется снести. А освободившуюся после демонтажа площадь должны благоустроить.