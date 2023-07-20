Банк «Центр-инвест» принял участие в конференции ТПП РО по ESG-повестке

Конференция «ESG-повестка в современных условиях и подготовка кадров для устойчивого развития» Фото: Александра КАКАСЬЕВА

На днях в Донской столице состоялась заседание Комитета Торгово-промышленной палаты Ростовской области. В формате круглого стола представители банковского сектора, ведущих производственных компаний, а также образовательных организаций Дона обсудили вопросы ESG-повестки в современных реалиях. В рамках встречи свои доклады презентовали ведущие специалисты из самых разных отраслей.

Среди них: руководитель управления развития персонала ПАО КБ «Центр-инвест» Татьяна Кулиниченко, генеральный директор ООО «Технопарк Азовский» Николай Сидоров, директор по развитию МК «ЭКО-ВОСХОД» Елена Пелецкая, а также проректор по научной работе и инновациям РГЭУ РИНХ Наталья Вовченко. Особое внимание спикеры уделили подготовке кадров для устойчивого развития и внедрению «Зеленого кодекса» предприятиями региона.

ГЛАВНЫЙ АКТИВ БИЗНЕСА — ЭТО ЛЮДИ

Свои доклады презентовали ведущие специалисты из самых разных отраслей Фото: Александра КАКАСЬЕВА

В этом году вопрос подготовки и поиска квалифицированных работников среди представителей бизнеса является одним из самых актуальных. Причем это касается не только промышленных предприятий, но также сферы услуг и образовательных учреждений, связанных с экономикой. Безусловно ESG-повестка и кадровая политика очень связаны между собой. Например, «Центр-инвест» как крупнейший банк Юга России является одной из передовых компаний, которая активно внедряет принципы ESG внутри предприятия.

По словам руководителя управления развития персонала ПАО КБ «Центр-инвест» Татьяны Кулиниченко, люди – это главный актив бизнеса.

Руководитель управления развития персонала ПАО КБ «Центр-инвест» Татьяна Кулиниченко Фото: Александра КАКАСЬЕВА

- Для того, чтобы этот актив постоянно поддерживать, необходимы регулярные инвестиции в человеческий капитал. Нужно постоянно инвестировать в свой персонал, чтобы процесс удержания и сохранения кадров был стабильным. Наша работа с потенциальными кандидатами начинается задолго до того, как человек попадает непосредственно в структуру банка. В центрах финансовой грамотности «Центр-инвест» выпускники или учащиеся вузов имеют возможность пройти бесплатный курс «банковское дело».

В рамках курса каждый участник получает азы финансовых профессий, а также узнает, как устроен банк изнутри. Лучших кандидатов мы отбираем и приглашаем на дальнейшую стажировку. Для ребят это отличная возможность попробовать себя в самых разных направлениях и почувствовать какое из них им наиболее близко. Каждый год мы принимаем на работу более ста студентов, то есть к нам приходят люди, которые сделали осознанный выбор в нашу сторону.

ИДЕЯ «БЕСКОНЕЧНОГО МОРЯ»

Также Татьяна Кулинченко подчеркнула, что для руководства «Центр-инвест» очень важно выстроить структуру таким образом, чтобы, приходя в банк, человек понимал его ценности и корпоративную культуру.

- Мы делаем все возможное, чтобы сотрудник с первых же минут почувствовал свою причастность к общему делу. Реализуется такой подход за счет программы «наставничества», которая активно действует уже порядка тридцати лет. Тем не менее в адаптации сотрудников мы также используем и цифровые элементы. Например, попадая в компанию, человек получает не только «welcome» письмо, но и ссылки на полезные порталы, где можно узнать о потенциальных возможностях для развития и обучения. Кроме того, мы также стараемся привлекать к ESG-повестке и своих клиентов.

Руководитель управления развития персонала ПАО КБ «Центр-инвест» Татьяна Кулиниченко Фото: Александра КАКАСЬЕВА

В «Центр-инвест» существует программа льготного кредитования для предприятий с высоким ESG-рейтингом. Правильно ведь говорят, когда ты хочешь строить корабль, не надо собирать людей, давать инструменты и вмешиваться в их работу. Достаточно заразить их идеей бесконечного моря возможностей для развития и профессионального роста и его перспективами, и тогда они сами построят корабль для их достижения. Хочется, чтобы каждый руководитель умел и хотел заражать свои команды большой и интересной идеей, - подытожила Татьяна Кулиниченко.

ESG-ПОВЕСТКА В ОБРАЗОВАНИИ

По словам проректора по научной работе и инновациям РГЭУ РИНХ Натальи Вовченко, для их вуза безусловно важно развивать траекторию по устойчивому развитию.

Проректор по научной работе и инновациям РГЭУ РИНХ Наталья Вовченко Фото: Александра КАКАСЬЕВА

- Сейчас мы на постоянной основе встраиваем в образовательные программы ESG-повестку, а также в научные разработки и диссертационные советы экономического характера. Мы часто получаем кейсы от индустриальных партнеров, во время работы над которыми ребята понимают, что синергия знаний необходима для того, чтобы выйти на новые решения.

В этом плане нашему вузу очень помогает банк «Центр-инвест», сотрудничество с которым дает студентам разные траектории возможностей. Это хакатоны, значимый проект «Экономика трансформаций», а также стартапы, которые совсем недавно вышли на уровень грантовой поддержки Министерства науки и высшего образования. Благодаря банку «Центр-инвест» мы видим серьезный рывок и высокую результативность в работе со студентами.

ЭКОЛОГИЯ РЕГИОНА

Генеральный директор ООО «Технопарк Азовский» Николай Сидоров уверен, что одним из условий успешной защиты проекта технопарка и последующей его реализации была именно политика использования принципов ESG.

Генеральный директор ООО «Технопарк Азовский» Николай Сидоров Фото: Александра КАКАСЬЕВА

- Мы подробно изучили вопрос реализации ESG-трансформации в Ростовской области, расставили акценты и региональные приоритеты. Среди них улучшение экологической обстановки региона, острый вопрос необходимости переработки металлов в целях исключения появления несанкционированных свалок, а также создание условий для улучшения качества почвы, переработки сточных вод и другое. В целях и задачах «Технопарка» - вовлечение студенчества в те отраслевые задачи развития региона и сохранения экологии, которые нами поставлены в рамках проекта.

В ходе обсуждения выступила и директор по развитию МК «ЭКО-ВОСХОД» Елена Пелецкая. В своем выступлении Елена Вячеславовна раскрыла важную тему переработки строительных отходов, как элемента политики государства по развитию устойчивой и ресурсоэффективной экономики ESG.

Директор по развитию МК «ЭКО-ВОСХОД» Елена Пелецкая Фото: Александра КАКАСЬЕВА

- В ближайшее время наша компания планирует начать переработку стекла для получения стеклянной нити, используемой в самолёто- и танкостроении, да и во всей промышленности в целом. Также на предприятии будут производиться топливные брикеты, происходить переработка пластика и железобетонных конструкций. Мы будем всеми силами минимизировать количество отходов. В свою очередь мы очень рады тому факту, что у нас так много соратников из числа финансовых структур, вузов и индустриальных партнеров. Как в вопросах совместного сохранения экологии региона, так и в рамках подготовки и привлечения новых кадров.

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