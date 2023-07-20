Глава кооператива из Ростовской области похитил более 50 млн рублей маткапитала

Возбуждено уголовное дело. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области завели уголовное дело на руководителя потребительского и кредитного кооператива. Его заподозрили в мошенничестве с материнским капиталом, сообщает региональное управление ФСБ.

По версии правоохранителей, в 2018 году подозреваемый придумал схему обмана. Договаривался о займе под маткапитал с держателями сертификатов. Он заключал с родителями договоры, но средства потом не выплачивал. В пенсионный фонд глава кооператива подавал документы на строительство на определенных земельных участках. При этом сами люди возводить жилье не планировали.

За пять лет такую схему он «проворачивал» не менее ста раз. Сумма ущерба составила более 50 млн рублей.

— На основании материалов УФСБ России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», — прокомментировали в ведомстве.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства дела.

Напомним, в 2022 году в Таганроге осудили женщину, которая получала пособия за несуществующих детей. Она рассказывала в ЗАГСе, что родила, показывала справку от врача и оформляла документы. С 2010 года она придумала четырех сыновей и дочерей.

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