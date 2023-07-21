Навязывали «золотой» массаж: Под видом соцработника и врача таганрожцы крали деньги у пенсионеров

Двое мужчин проникали в квартиры к пенсионерам, чтобы якобы оказать им помощь по социальной программе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судя по количеству тревожных новостей, чуть ли не на каждого доверчивого пенсионера охотится мошенник. И в Таганроге два «дельца» объединили свои усилия, чтобы провернуть самый циничный обман и нажиться на бабушках и дедушках, вытягивая у них сотни тысяч рублей за «фуфломицин», а потом еще и вычищая тайники с «гробовыми» подчистую.

Подробностями дела с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в областной пресс-службе судов.

ТЫ — МЕДИК, Я — СОЦРАБОТНИК. И НЕ ПЕРЕПУТАТЬ!

Два знакомых из Таганрога решили подзаработать быстро и легко. И вместо того чтобы устроиться на официальную работу, решили обогатиться за счет местных пенсионеров. Чтобы расположить к себе пожилых людей и получить доступ в их дома, придумали красивую легенду. Один представлялся соцработником, а второй — врачом. Они заявляли, что они ходят по домам Таганрога и лечат пожилых жителей по социальной программе.

Сами доставали расчудесный электромассажер, который якобы исцелит от всех болезней. После сеанса «медицинской процедуры», несмотря на то, что программа «социальная», требовали оплату. Только расценки социальными явно нельзя было назвать.

У одного пациента они выманили 19,5 тысячи рублей, еще с двоих — 106 и 100 тысяч рублей, соответственно.

За процедуры на электромассажере от пожилых людей требовали баснословные суммы. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Но и этих денжищ «благодетелям» оказалось мало. Они подглядывали, откуда пенсионеры берут деньги на оплату их услуг. После чего один из них отвлекал хозяина дома, а второй полностью вычищал все запасы, которые пожилые люди часто откладывают на собственные похороны.

У одной из жертв из тайника вытащили 45 тысяч рублей, а у второй — 100 тысяч.

ОТПРАВИЛИСЬ В КОЛОНИЮ СТРОГОГО РЕЖИМА

Не найдя в своих запасах ни рубля, пенсионеры понимали, что их обокрали, и обращались в полицию. Вскоре псевдомедика и лжесоцработника задержали.

- Было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба», - прокомментировали в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Пока один из "специалистов" отвлекал жертву, второй обчищал тайник с деньгами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Таганрогский городской суд приговорил одного из участников мошеннического дуэта к пяти с половиной, а второго — к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Осужденные пытались обжаловать приговор и подали апелляцию. В Ростовском областном суде приговор оставили в силе, изменили только одно — засчитали время содержание жителей Таганрога под стражей общий срок наказания.

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