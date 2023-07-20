В Шахтах помещен под арест подозреваемый в похищении шестилетней девочки с детской площадки

Житель Шахт, у которого дома нашли пропавшего ребенка, проведет в следственном изоляторе два месяца. Фото: СУ СК по Ростовской области

Мужчина, у которого дома нашли пропавшую в Шахтах шестилетнюю девочку, поместили под арест. В следственном изоляторе он проведет два месяца. Об этом сообщает Следственное управление СК по Ростовской области.

Девочка, которую увел неизвестный мужчина с детской площадки во вторник, 18 июня, была найдена спустя шесть с половиной часов у него дома. 41-летнего местного жителя полицейские вычислили по камере наблюдения в одном из продуктовых магазинов, куда они зашли за сладостями для ребенка и выпивкой для мужчины.

Когда удалось определить адрес мужчины, правоохранители нашли малышку у него дома. Медики подтвердят, что насилию ребенок не подвергался.

В отношении жителя Шахт возбуждено уголовное дело «Похищение несовершеннолетнего».

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