Новый седан OMODA S5 поступил к официальным дилерам марки по всей России

Фото: OMODA AAA Моторс-Запад

OMODA объявляет о старте продаж на российском рынке второй модели в продуктовой линейке марки - нового седана OMODA S5. Автомобиль доступен для заказа во всех официальных дилерских центрах страны: от Калининграда до Иркутска. Автомобиль предлагается с двумя бензиновыми двигателями и в трех различных комплектациях: Life, Tech и Ultra.

Цена новинки с учетом действия специальных маркетинговых программ начинается от 1 929 900 рублей. Автомобиль для российского рынка получил две модификации: с атмосферным и турбированным двигателями, объемом 1,5 л. OMODA S5 будет предлагается в трех комплектациях: Life, Tech и Ultra. Седан построен на новой универсальной модульной архитектуре M1X.

Седан OMODA S5 построен на новой универсальной модульной архитектуре M1X, обеспечивающей дополнительное пространство в салоне. За защиту водителя и пассажиров отвечают фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, а также исчерпывающий набор электронных ассистентов.

Фото: OMODA AAA Моторс-Запад

Автомобиль в комплектации Life оснащен 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 113 л.с., работающим в связке с бесступенчатой коробкой передач CVT. Седан укомплектован 16-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, задними датчиками парковки и системой кругового обзора. Цена OMODA S5 с учетом действия специальных маркетинговых программ стартует от 1 929 900 рублей.

Производительный турбированный мотор объемом 1,5 литра и мощностью 147 л.с., сопряженный с вариатором, доступен в более старших версиях, начиная с комплектации Tech. Помимо прочего, она отличается наличием 17-дюймовых легкосплавных колесных дисков, датчиком дождя, климат-контролем с функцией ионизации воздуха, обогревом сидений первого и второго ряда, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Цена новинки в комплектации Tech в рамках специальных маркетинговых программ начинается от 2 029 900 рублей.

Автомобиль в топовой комплектации Ultra комплектуется наружной декоративной подсветкой, панорамным люком и широким спектром систем безопасности. В их числе: система мониторинга слепых зон, ассистент удержания в полосе движения, системы помощи при перестроении и движении в пробках, функция автоматического торможения, система предупреждения о фронтальном и заднем перекрестных столкновениях, а также автоматическое переключение ближнего света фар на дальний и наоборот. С максимальным уровнем оснащения цена на автомобиль с учетом маркетинговых выгод составляет 2 189 900 рублей.

Во втором полугодии линейку модели OMODA S5 пополнит новая версия GT, которая отличается элементами кузова, оформлением салона, а также техническими деталями.

Официальный сайт: https://omoda-aaamotors-zapad-rnd.ru/

Телеграмм: https://t.me/omoda_aaamotors

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