Ищут виновных: В Ростове на набережной в реку Дон сливали неизвестную жидкость

За местом сброса непонятной жидкости еще будут наблюдать. Фото: группа в ВК «Ростов Главный».

В четверг, 20 июля, в соцсетях появилось видео, как в Ростове на набережной в районе проспекта Буденновского из водостока льется непонятная жидкость коричневого цвета. Кто это делал, сейчас устанавливают в Минприроды.

— Когда приехали инспекторы, уже ничего не было. Видимо виновники тоже увидели все это в соцсетях и быстро прекратили, — сообщили в областном Минприроды.

Сейчас в ведомстве устанавливают, кто это делал и что за жидкость была вылита. Но, на данный момент, результаты анализов еще не готовы. При этом инспекторы не нашли поблизости негативных последствий после выброса этой коричневой жидкости — мертвых рыбы и птиц там не было.

В Минприроды еще будут следить, не возобновят ли сброс непонятных жидкостей вновь.

— При любом таком инциденте, мы потом некоторое время еще наблюдаем, — отметили в ведомстве. — Та же самая ситуация была в июне, когда сливали красную жидкость. Наши инспектора регулярно делают обходы, и такие места остаются у нас под наблюдением.

После проверки все результаты Минприроды передаст в Росприроднадзор, потому что Дон — федеральная река. Именно они и будут применять наказание к виновнику.

Напомним, что в июне в реку Дон выливали красную жидкость. Как оказалось, это был краситель, используемый на предприятии, производящем картон.

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