В Ростове один из пассажиров автобуса пытался вытащить 4-летнего ребенка из салона

Ситуация произошла в салоне автобуса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону один из пассажиров автобуса пытался выставить 4-летнего ребенка из салона транспорта. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам ростовчан, ребенок шумел, но мать всю дорогу пыталась его успокоить. В ситуацию вмешался пожилой мужчина со словами «Хватит орать». Мальчик не обратил на него внимания, и тогда незнакомец начал угрожать.

— Этот «мужчина» стал говорить, что сейчас выкинет его из автобуса вместе с матерью, — вспоминает ростовчанка, ставшая свидетельницей произошедшего.

От слов пассажир вскоре перешел к действиям, которые, к слову, попали на камеру. Мужчина схватил ребенка за руки, стащил с кресла и повел к выходу — все это на глазах у матери мальчика. Однако вмешались окружающие, потребовавшие оставить ребенка в покое.

— Пожалуйста, запомните лицо и знайте, что он кидается на маленьких детей и применяет к ним физическое насилие, — говорит очевидица.

Ситуацию в общественном транспорте начали активно обсуждать в соцсетях. Большинство осудили поведение пассажира. Люди писали, что мужчина «не умеет себя вести», «поступил неадекватно» и не имел права «распускать руки».

— Мужчинам надо было сразу заступиться за женщину! А этому — ездить в такси! Потому что общественный транспорт на то и общественный! — написал один из комментаторов.

Другие посчитали, что история неоднозначная. По их мнению, родители должны приучать детей вести себя в общественном транспорте.

— Но сейчас много таких случаев с детками орущими. И мамам все равно. Воспитание должно быть вне зависимости от того, активный ребенок или гиперактивный.

Но и с этим мнением согласились не все.

— Дети в таком возрасте еще не понимают что они мешают, даже порой родители не в состоянии их успокоить. Или ей надо было шлепнуть ребенка, чтоб потом ей говорили: «Аяяй, ты бьешь детей»? А людям надо быть терпимей, мы все живем в обществе, — написала ростовчанка.