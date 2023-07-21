Нам действительно есть, чем гордиться: глава ростовского отделения «ПСБ» рассказала о самых выгодных продуктах банка

Региональный директор дополнительного офиса «ПСБ» Ростовский» Лариса Чураева Фото: Дмитрий Кутепов

Вот уже 20 лет «Просвязьбанк» предлагает лучшие финансовые решения для жителей Донского региона. За годы работы ростовское отделение превратилось в одного из ведущих игроков в части обслуживания предприятий и физических лиц. В доступе - широкая линейка розничных продуктов, в том числе, потребительское кредитование, вклады, банковские карты, ипотека, инвестиционные, страховые продукты и премиальное обслуживание.

В рамках эфира на радио КП-Ростов региональный директор дополнительного офиса «ПСБ» Ростовский» Лариса Чураева рассказала журналистам «Комсомолки» о том, почему в банковской сфере так важна цифровизация, насколько вырос спрос на ипотечное кредитование. Кроме того, глава Ростовского «ПСБ» дала актуальные советы по повышению финансовой грамотности среди населения Ростовской области.

Лариса Ильдусовна, сейчас самое время подводить итоги. Что можно сказать о старте 2023 года для «ПСБ»?

- Первое полугодие было насыщенным. Завершили мы его с очень хорошими показателями, что еще раз подтвердило эффективность бизнес модели «ПСБ», как универсального банка, который работает и с гражданским рынком, и с ОПК. В Ростовской области «Промсвязьбанк» отлично проявил себя по всем показателям. Наш кредитный портфель за последние полгода вырос более, чем на 30%, в том числе крупный, малый и средний бизнес на 130%. Также и остатки на счетах и вкладах физических лиц выросли в два раза.

Глава ростовского отделения «ПСБ» рассказала о самых выгодных продуктах банка Фото: Дмитрий Кутепов

«ПСБ» работает в Донском регионе уже 20 лет. Насколько активно идет расширение представительства банка?

- Весной мы отпраздновали 20-летие трудовой деятельности на территории Донского региона. За годы работы ростовское отделение превратилось в одного из ведущих игроков в части обслуживания предприятий и физических лиц. В мае 2023 мы открыли новые офисы в таких городах, как: Азов, Миллерово, Семикаракорск. Теперь жители этих территорий получают все продукты и услуги «ПСБ» и могут лично обратиться за любой консультацией к нашим сотрудникам.

А как «Промсвязьбанк» решает вопросы цифровизации для удобства клиентов?

- На самом деле, тема очень актуальная, «ПСБ» активно переводит в цифровой формат свои процессы. Например, мы перешли на цифровое оформление военной ипотеки, запустили электронную зарплатную карту «Мир» с полным функционалом дебетовой карты. Более того, «ПСБ» первым в России создал удобный чат-банк для бизнеса в мессенджерах. С его помощью можно узнать остатки по счетам, сформировать выписку, а также оплатить счета. В целом, высокое качество наших онлайн-систем видят, как клиенты, так и аналитики рынка. «ПСБ» стабильно занимает ведущие позиции в престижных рейтингах лучших мобильных банков для малого бизнеса и физических лиц.

Появились ли в этом году новые предложения для физических лиц?

- Да, банк очень многое делает для улучшения клиентского сервиса. Расширяет и совершенствует продуктовые линейки. Нам действительно есть, чем гордиться, например, запустили кредит

особого значения с одной из самых низких ставок на рынке. Данное кредитование предназначено для учителей, врачей, работников сферы IT и на сегодняшний момент очень востребовано. Вместе с тем кредитная карта для физических лиц от «ПСБ» с функцией «двойной кэшбек» признана лучшей кредитной картой с программой лояльности на российском рынке. Привлекательны и сберегательные продукты. Вклады и накопительные счета, на которые начисляется очень хороший процент.

Как бы вы оценили сферу ипотечного кредитования в Ростове-на-Дону. В каких направлениях на ваш взгляд этот сектор будет развиваться в ближайшей перспективе. Что по этому направлению может предложить банк «ПСБ» ?

- Ипотека остается основным инструментом, который помогает клиентам решать жилищный вопрос. В Ростове мы отмечаем стабильный спрос практически на все ипотечные программы. Общий объем ипотечных продаж в текущем году вырос практически на 30% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Драйверами по-прежнему остаются программы с господдержкой, семейная ипотека и ее модификация для военнослужащих, также всегда востребованы и госпрограмма «2020» с привлекательными льготными ставками. При этом с начала 2023 года отмечается тенденция переориентации рынка недвижимости на готовое жилье. Из общего объема выдач порядка 40% приходится на вторичное жилье, тогда как в прошлом году львиную долю занимала именно новостройка. Доля гражданской ипотеки в «ПСБ» растет, именно поэтому цельность расширения данной линейки в топе приоритетов нашего банка.

Какие банковские продукты есть в «ПСБ» для малого и среднего бизнеса?

- «Промсвязьбанк» принимает активное участие во всех программах господдержки, которую запускает правительство для всех отраслей. Это программа поддержки субъектам МСП «17. 64» и программа льготного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей. Наибольшим спросом пользуются кредитные программы с господдержкой, различные виды факторинга, а также продукты с быстрыми сроками рассмотрения. Так, в 2022 году «ПСБ» запустил продукт «Лимит открыт». Это возобновляемая кредитная линия с суммой до 100 миллионов рублей для компаний малого и среднего бизнеса в формате предодобренного решения, - подчеркнула Лариса Ильдусовна.

- То есть для получения требуется залог, оформить такой кредит можно достаточно быстро в формате онлайн. Данное предложение очень востребовано в Ростовской области, в частности, в секторе малого и среднего бизнеса. Вместе с тем и кредитная карта для бизнеса в рамках «ПСБ» также может порадовать своих владельцев, ведь это один из лучших продуктов с кэшбеком на рынке. Кроме того, мы разработали и внедрили эквайринг для самозанятых, он поможет полноценно интегрироваться в систему безналичных расчетов. Отмечу, что по оценке аналитиков «ПСБ» прошлый год завершился растущей деловой активностью бизнеса. В этом году тенденция тоже сохраняется.

А какие предложения «ПСБ» готовить для представителей аграрного сектора Ростовской области?

- ПСБ входит в число уполномоченных банков, участвующих в государственных программах льготного кредитования отрасли АПК. В 2023 году банк запустил новую программу «ПСБ» – растем вместе» для клиентов агропромышленного комплекса. Финансирование, полученное предприятиями АПК на пополнение оборотных средств, можно направить, как на проведение сезонных посевных работ, так и на уборочную компанию. Учитывая ярко-выраженную сезонность полевых работ, мы максимально упростили процедуру подачи заявки, уменьшили пакетов документов и сократили сроки принятия решений. Так наши клиенты будут вовремя получать необходимое финансирование

Как жителям Ростовской области повысить уровень финансовой грамотности. Может есть актуальные советы по текущим инвестиционным вложениям?

- Я рекомендовала бы надежные и доступные способы сохранения денег. В первую очередь, - это банковские вклады и индивидуальные инвестиционные счета, по которым полагается налоговый вычет. Кроме того, можно регулярно откладывать фиксированный процент с дохода на отдельный счет или настроить автоматические отчисления на вклад. Также стоит использовать кэшбек, это позволяет сделать грамотное применение кредитных карт. Например, в «ПСБ» работает двойной кэшбек. Очень помогает личный финансовый план, в котором прописываются все источники дохода, текущие траты, долговременные цели и сроки

Как глава Ростовского филиала «ПСБ», расскажите, какие перспективы развития банка определяете в нашем регионе?

- «ПСБ» в Ростовской области активно развивает все направления бизнеса. Ежегодно мы наращиваем портфель потребительских кредитов, развиваем базу зарплатных клиентов, укрепляем работу с предприятиями ОПК, бюджетной сферой МСБ. Предоставляем клиентам из этих сегментов особо выгодные условия. Мы благодарны партнерам за высокое доверие, многие из них сотрудничают с «ПСБ» практически с самого основания. Безусловно банк продолжает расширять сферу присутствия и расширять бизнес по всем направлениям. Это касается усилений финансового партнерства с крупнейшими предприятиями, органами власти, общественными и бизнес сообществами. Продолжим расширение поддержки инфраструктурных, инвестиционных и социально значимых проектов для процветания Донской экономики и роста благосостояния наших граждан.

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