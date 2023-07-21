На высокотехнологичную медицинскую помощь за последние шесть лет в Ростовской области выделено почти 13 миллиардов рублей

На Дону ведется большая работа по расширению доступа к современным высокотехнологичным медицинским методам лечения. Фото: правительство Ростовской области

Высокотехнологичная медицинская помощь для жителей Ростовской области становится все более доступной. Только за последние шесть лет на ее оказание выделено около 13 миллиардов рублей. В результате новое оборудование появляется и в ведущих медицинских центрах региона, и в районных поликлиниках.

– Только в 2022 году введено в эксплуатацию более пяти тысяч единиц нового современного оборудования. Внедряются информационные и телекоммуникационные технологии, среди которых интернет-запись пациентов на прием, телемедицинские консультации, - рассказал глава региона Василий Голубев. - Одним из приоритетов по-прежнему остается оказание высокотехнологичной медпомощи, за последние шесть лет на ее финансирование направлено почти 13 миллиардов рублей, такую медпомощь получили более 90 тысяч наших граждан.

Сегодня в Ростовской области ведется большая работа по расширению доступа к современным высокотехнологичным медицинским методам лечения. И это неудивительно. Именно такой подход позволяет появляться на свет здоровым малышам, а также является важной государственной мерой продления активного долголетия.

Все больше в регионе насчитывается число больниц, где оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь. Если в 2013 году таковую могли оказать только в одной государственной областной медицинской организации, то в 2023 году их уже стало 25. При этом количество пациентов, которые смогли поправить здоровье благодаря высоким технологиям в медицине, возросло. Если десять лет назад такую помощь за год могла получить лишь тысяча пациентов, то в прошлом году их количество возросло до 19 тысяч 553 человек.

Расширение сети медицинских организаций в Ростовской области, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, позволяет повысить доступность и качество медпомощи, уменьшить сроки ожидания и оказания помощи в полном объеме в медорганизациях, приближенным к месту жительства, что особенно важно для жителей сельской местности.

Только в 2022 году введено в эксплуатацию более пяти тысяч единиц нового современного оборудования. Фото: правительство Ростовской области

Чаще всего к высокотехнологичной медицинской помощи в Ростовской области прибегают в сердечно-сосудистой хирургии, травматологии, онкологии, а также неонатологии. Именно современные технологии помогают решать проблемы, если они обнаружены у ребенка еще во время беременности мамы.

В 2022 году в области начала работу современная цитогенететическая лаборатория. Она позволяет проводить цитогенетическую внутриутробную диагностику не родившегося малыша, а также выявлять хромосомную патологию у взрослых и детей.

Применение неинвазивной респираторной терапии позволило уменьшить количество бронхолегочных осложнений у новорожденных. Это спасло жизнь более чем девяти тысячам новорожденных, в том числе с массой тела от 500 граммов и в целом снизило младенческую смертность.

Совершенствуется методика диагностики и лечения туберкулеза в Областном клиническом центре фтизиопульмонологии. Благодаря этому болезнь выявляется на ранней стадии и подбирается адекватная противотуберкулезная терапия.

В Ростовской области внедрены и широко применяются автоматизированные биохимические, гематологические, молекулярно-генетические и микробиологические методы диагностики. Современные методы ПЦР-диагностики позволяют в режиме реального времени (в течение 1,5 – 2 часов) провести микробиологическую диагностику туберкулеза, а автоматизированные системы бульонного культивирования позволяют сократить сроки диагностики туберкулеза с 90 до 21 дня.