Ростовская область оказалась в пятерке лидеров России по обороту розничной торговли

На Дону темпы роста потребительского рынка выше, чем в среднем по стране. Фото: правительство Ростовской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние три года потребительский рынок Ростовской области, несмотря на все трудности из-за covid-19, санкций и других внешних факторов, продолжает успешно развиваться. Сейчас из него складывается пятая часть валового регионального продукта. Об этом сообщил губернатор донского региона Василий Голубев.

«ТЕМПЫ РОСТА – ВЫШЕ СРЕДНЕРОССИЙСКИХ»

— Последние три года потребительский рынок проходил самые разные испытания, — заметил Василий Юрьевич. - Их можно назвать испытаниями на прочность. Но очевидно - область проявила устойчивость к тем вызовам, которые возникают и сегодня, продолжая демонстрировать высокие темпы роста — выше среднероссийских.

Почти пятую часть валового регионального продукта формирует именно сектор торговли. Он же обеспечивает рабочими местами около миллиона человек — это почти четверть занятых в экономике Дона.

Так, за три года в развитие потребительского рынка Ростовской области было вложено почти 48 миллиардов инвестиций. На Дону создаются новые торговые и торгово-развлекательные, складские комплексы, развиваются розничные сети, придорожный сервис. Как результат, повышается доступность товаров для каждого жителя области.

СЛАВИТСЯ НА ВСЮ СТРАНУ

Кроме того, донская торговля славится на всю страну, а ее успехи отмечены на федеральном уровне. Только за последние три года 17 предприятий региона стали победителями престижного конкурса «Торговля России».

- По обороту розничной торговли Ростовская область - в пятерке лидеров в нашей стране, - подчеркнул донской губернатор. - За минувший год через розничную сеть региона продано товаров на сумму более 1,3 триллиона рублей, а за пять месяцев этого года – на 565 миллиардов.

Василий Голубев подчеркнул важность развития и новых форм отрасли. Так, за последние три года онлайн-продажи на Дону выросли более, чем в восемь раз. А доля интернет-торговли в объеме розничных продаж — на 6,6 процента. При этом ритейл чаще стал интересоваться именно отечественной продукцией, в том числе произведенной на Дону.

«ФОРМИРУЮТСЯ И РАСШИРЯЮТСЯ ПАРТНЕРСКИЕ СВЯЗИ»

Как отметил губернатор, правительство Ростовской области намерено все также поддерживать продвижение качественной местной продукции.

Эффективной мерой поддержки оказалось и участие производителей в программе «Сделано на Дону». За десять лет под знаком качества системы добровольной сертификации собрались уже десятки предприятий и 2,5 тысячи наименований различной продукции.

Еще одним важным направлением развития торговой отрасли Василий Голубев назвал интеграцию потребительского рынка Ростовской области с новыми регионами России.

- Уже сейчас активно формируются и расширяются партнерские связи, - обратил внимание глава региона.