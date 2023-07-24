Ростовской области средняя заработная плата на 15% выше, чем в среднем по стране

Зарплата дончан выросла. Фото: Евгения ГУСЕВА

Волну возмущения среди донских пользователей интернета вызвали опубликованные на днях данные Росстата о среднемесячной номинальной зарплате в Ростовской области. Так, заявлено, что зарплата дончан выросла и теперь составляет более 47 тысяч рублей. Информацию о рекордном росте реальных зарплат в январе – апреле озвучил и глава региона Василий Голубев.

Насколько близка эта цифра к реальности в эфире радио «Комсомольская Правда – Ростов» на 89,8 FM рассказал заведующий кафедрой финансового права ЮФУ, доктор юридических наук, профессор Юрий Колесников.

«РЕАЛЬНОСТЬ - НА ПОРЯДОК НИЖЕ»

- Для начала нужно понять, откуда берутся эти 47 тысяч, - начал разговор эксперт. - Средняя заработная плата - это достаточно эфемерное понятие потому, что это - среднеарифметический расчет.

Возьмем, к примеру, коллектив из 100 человек. Из них 99-ть получают по 20 тысяч рублей, а директор получает миллион. И в таком случае, средняя заработная плата на таком мероприятии получается в районе 29-30 тысяч рублей. Казалось бы, все хорошо. Но ведь 99 человек на самом-то деле получают по 20 тысяч! Это первое.

Второе - средний заработок рассчитывают без учета удержания налогов на доходы физических лиц. Поэтому реально и сумма будет меньше величины показанной в официальных отчетах, как минимум на 13%.

«ЗАРПЛАТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАСТУТ»

- А вот насколько эта цифра приближена к реальности - другой вопрос, - продолжает профессор. - Озвученная сумма в 47 тысяч рублей получается исключительно арифметическим путем - на основании тех отчетов, которые предоставляют работодатели. А некоторые склонны скорее занижать фонд оплаты труда, чтобы платить меньше налогов. И, если эта средняя цифра декларируется работодателями, значит средний заработок, рассчитанный Росстатом, именно такой.

По моим наблюдениям, заработные платы в этом году действительно растут. И это вызвано двумя причинами. Первая - это жуткий дефицит квалифицированных кадров по всей стране, в том числе и в нашем регионе. Очень много предприятий, которые не могут найти сотрудников, поэтому вынуждены иногда перекупать их из других регионов и других организаций, существенно повышая зарплату.

Вторая причина - это инфляция, которая подстегивает работодателей к тому, чтобы как-то индексировать зарплату. Я знаю, что многие из них на 5-10% повысили заработок своего персонала по отношению к прошлому году.

«НЕПЛОХО ВЫГЛЯДИМ»

- Что меня удивило? То, что средняя заработная плата в Ростовской области на 15% выше среднего по России, - делится финансист. - Скорее всего, это можно объяснить тем, что у нас в стране много экономически депрессивных регионов. И эти регионы, например, такие, как Адыгея и Карачаево-Черкесия (если говорить о юге), тянут общий средне-российский заработок вниз.

Вероятно, поэтому на этом фоне Ростовская область выглядит достаточно благополучно. Конечно, наши зарплаты нельзя сравнивать себя с тем же заработком в Москве или Санкт-Петербурге. И это всем понятно. Но все-таки средняя зарплата - это некий ориентир, по которому можно определить уровень жизни конкретного региона. И, как оказалось, мы выглядим очень неплохо.

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- Давайте возьмем за основу два «народных» продукта, которые идут в употребление довольно часто это гречка и растительное масло, - объясняет специалист. - И вот о чем идет речь. Итоговая цена всегда идет от объема. Так вот за 2022 год Россия собрала 1 млн 222 тысячи тонн гречки. Мы идем с плюсом и довольно приличным (подробности)