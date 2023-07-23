Рассказываем, каковы шансы команд перед первым матчем сезона 2023/34. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

В воскресенье, 23 июля, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» футболисты «Ростова» сыграют в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона 2023/2024. «Желто-синие» встречают на домашнем поле воронежский «Факел».

Смотреть «Ростов» - «Факел» онлайн-трансляция РПЛ бесплатно прямой эфир

Посмотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Факел» можно бесплатно в прямом эфире на канале «Матч ТВ», начало эфира в 20:00 по московскому времени.

Прогнозы, статистика и история личных встреч «Ростов» - «Факел»

В этой игре букмекеры четко называют фаворитом хозяев поля. За плечами у «Ростова» борьба за медали и четвертое место в предыдущем сезоне, тогда как «Факел» завершил сезон третьим с конца — на 14-й позиции.

При этом в личном противостоянии команд, к неожиданности для многих, сильнее оказались гости. У них в копилке 13 успешных матчей против 11 у ростовчан. А в июле в межсезонье клубы успели подарить друг другу победу.

Первый матч сезона "желто-синие" сыграют на своем поле. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

При ближайшем рассмотрении «желто-синих» мы видим, что команда долго шла в лидерах РПЛ, но концовку чемпионата упустила, как и бронзовые медали. Как заявил президент клуба Арташес Арутюнянц, задача на новый сезон — удержаться на высоких позициях в Российской Премьер-Лиге. Для этого даже подписали из «Краснодара» Алексея Ионова и Евгения Чернова — их опыт нужен на поле.

Перед самым стартом сезона, во время товарищеских матчей за донским клубом было четыре победы подряд: обыграли таганрогский «Форте» со счетом 4:2, «Черноморец» из Новороссийска — 4:1, «Динамо» (Махачкала») - 2:1 и «Факел» со счетом 3:0, только воронежцы в ответной встрече отыгрались.

«Факел», напомним, был в прошлом сезоне в зоне вылета и играл в плей-офф за то, чтобы не вылететь из РПЛ. Теперь, вероятно, команда как огня будет избегать стыковых матчей. Для этого состав усилили вернувшимся Федором Кудряшовым, который играл за турецкий клуб. Что касается товарищеских матчей, то поражение было лишь от «Ростова», а кроме него — две победы против тамбовского «Спартака».

Встречу «Ростов» - «Факел» рассудит главный судья Павел Шадыханов во главе бригады арбитров.

Начало матча - в 20.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что происходит с командой ФК «Ростов» перед встречей с «Факелом»

Рассказываем, что ждать от предстоящего матча (подробнее)