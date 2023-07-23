В Ростовской области минивэн врезался в дерево, погибли двое взрослых и ребенок

ДТП произошло на выезде из поселка Матвеев Курган. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

В Ростовской области 23 июля произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Происшествие случилось около 10 часов на трассе «Матвеев Курган — Малокирсановка — Екатериновка». Об этом сообщили в донской полиции.

По предварительным данным, недалеко от выезда из поселка Матвеев Курган 44-летний водитель минивэна «Ниссан Эльгранд» пошел на обгон и не справился с управлением. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

Погибли трое пассажиров: 44-летний и 24-летний мужчины, а также 7-летний мальчик. Водитель выжил — его с травмами отвезли в больницу.

— Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Напомним, в начале июля в Неклиновском районе произошло массовое ДТП на трассе «Ростов — Таганрог». Тогда столкнулись пять машин, в том числе автобус. В аварии пострадали четыре человека.

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