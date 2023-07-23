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Происшествия23 июля 2023 12:24

Фото и видео с места ДТП в Ростовской области, в котором погибли двое взрослых и 8-летний ребенок

Появились фото и видео с места ДТП в Ростовской области, в котором погибли двое взрослых и ребенок
Михаил СТРИЖЕВ
Автомобиль врезался в дерево. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Автомобиль врезался в дерево. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В полиции опубликовали фото с места ДТП в Ростовской области, в котором погибли двое взрослых и ребенок. Авария произошла около 10 часов 23 июля на трассе Матвеев-Курган — с. Малокирсановка — с. Екатериновка.

Напомним, по предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля «Ниссан Эльгранд» во время обгона съехал с дороги, после чего врезался в дерево.

На месте работали спасатели и правоохранители. Фото: ГУ МВД по Ростовской области.

На месте работали спасатели и правоохранители. Фото: ГУ МВД по Ростовской области.

На кадрах видно, что правая часть минивэна оказалась сильно повреждена. На месте помимо правоохранителей работали спасатели.

По данным донского управления МВД, трое пассажиров «Ниссана» скончались. Это 44-летний и 24-летний мужчины, а также восьмилетний мальчик. Водитель получил травмы. Его доставили в больницу прибывшие на место медики.

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