«Вдохновлять на постоянное развитие – вот основная задача наставника!»

Профессор Александр Солдатов побывал в студии радио. Фото: Дмитрий Кутепов

В рамках цикла передач «Говорит наставник» в студии радио КП-Ростов побывал профессор Международного исследовательского института интеллектуальных материалов, научный руководитель направления Южного федерального университета, доктор физико-математических наук, профессор Александр Владимирович Солдатов.

СПРАВКА

Александр Солдатов окончил Ростовский университет в 1977 году. В 1982 защитил кандидатскую диссертацию, а в 1997 г. - докторскую. Ученое звание профессора присвоено в 2000 г. Основные направления научной работы: исследование наноразмерной атомной, электронной и магнитной структур новых перспективных материалов нанобиомедицинских технологий.

Результаты его исследований получили международное признание, Александр Владимирович неоднократно работал в качестве приглашенного профессора в ведущих зарубежных образовательных центрах: Римском Университете (Италия), Университете Западного Онтарио (Канада), Университете Антверпена (Бельгия), университете Неймегена (Нидерланды), в свободном Университете г. Берлина (Германия).

- Александр Владимирович, кто такой для вас наставник? И какие у наставника задачи?

- Есть хорошее определение: ученик – это не сосуд, который надо наполнить знаниями, а факел, который нужно зажечь. Поэтому на мой взгляд наставник – это человек, который может зажигать других, но для этого он должен сам пройти долгий и непростой путь, чтобы знать, как ориентироваться в нашем мире. Я люблю афоризмы, поэтому приведу еще один: «Посредственный учитель излагает, хороший учитель объясняет, выдающийся учитель показывает, великий учитель вдохновляет». Мне кажется, что основная задача наставника – зажечь других, вызвать желание развиваться.

- Какие у человека должны быть качества, чтобы стать хорошим наставником?

- Думаю здесь речь идет не только о качествах. В первую очередь наставник должен сам успешно пройти путь, на который он собирается направить ученика. Тогда наставник станет безусловным авторитетом.

- Кого бы вы выделили для себя в качестве настолько значимых наставников? Кто были ваши главные наставники во время учебы и потом, когда вы начинали свой научный и преподавательский путь?

- Во-первых, это, конечно же, родители, семья. Они привили мне то, что сейчас называют иностранным термином «soft skills» – то, как надо жить в обществе. Во-вторых, это комсомол. Там я научился браться за сложные задачи и доводить их до конца, несмотря на возможные трудности.

А в науке у меня были два замечательных наставника – это мой научный руководитель профессор Михаил Арнольдович Блохин, который является основателем рентгеновской спектроскопии в России, а второй – Антонио Бьянконе, зарубежный ученый, с которым я познакомился во время стажировки в Италии. Он научил меня тому, как устроена современная мировая наука. И я бесконечно благодарен двум моим учителям из мира науки.

- Вы работали с Михаилом Блохиным, это один из основателей рентгеноспектральной школы, пионер такого рода исследований. Чему вас научила работа с ним не только в плане передачи профессиональных знаний, а более широком смысле?

- Один из главных уроков, который я усвоил у него – это его внимательное и уважительное отношение к молодежи. Ко всем студентам он всегда обращался только на «вы», и даже свои научные указания формулировал как просьбы, например, «Саша, снимите, пожалуйста, спектр такого-то материала». Я стараюсь и сам так относиться к своим ученикам, и воспитывать в них такое же уважительное отношение к коллегам.

- Вы немного предвосхитили следующий вопрос: вы и сами много лет уже выступаете в качестве научного руководителя для не одного поколения аспирантов и докторов наук, активно работаете с молодыми учеными. Какую задачу видите перед собой, когда выступаете в роли научного руководителя? Чему вы стараетесь научить своих подопечных?

- В целом у меня есть несколько принципов, которым я стараюсь научить нашу научную молодежь: во-первых, научить учеников «прыгать выше головы», то есть браться за проблемы, которые нигде в мире еще не решены. Второе – нужно постоянно читать и изучать мировой опыт, тратить на изучение статей гораздо больше времени, чем на написание своих. И третье – работа в лаборатории не должна занимать 100% времени. Нужно оставлять время и силы на размышления, усваивание информации, обдумывание новых путей.

И, как я уже упомянул, мне кажется важным использовать те самые «soft skills» в работе и учить этому своих более молодых коллег – это вежливое, уважительное, внимательное отношение друг к другу.

Еще у нас в институте, например, нет так называемых «молодежных» лабораторий, нет формального разделения на «опытных» и «молодых» ученых – мы работаем все вместе. Например, у нас работает школьница из СУНЦ ЮФО, и она выполняет свою часть работы наравне со всеми, и к ее мнению прислушиваются наравне со всеми.

- Александр Владимирович, вы являетесь профессором Международного исследовательского института интеллектуальных материалов, одним из его создателей. А над каким кругом тем сейчас работают специалисты в данном институте?

- Наш институт создан несколько лет назад, коллектив у нас молодой не только по времени создания, но и по среднему возрасту сотрудников – это в среднем 30 лет, юный возраст для науки.

Мы успешно применяем технологии искусственного интеллекта, в частности глубокого машинного обучения, для разработки новых материалов и их диагностики. Что касается круга тем – это работа с наноматериалами для медицинских целей, в частности диагностики и лечения онкологических заболеваний. Также занимаемся исследованием фотокаталитических реакций для получения так называемого «зелёного» водорода, то есть водорода, полученного экологически безопасным способом. Кроме того, работаем над созданием новых материалов для источников химического тока.

Из последних разработок – совместно с аспиранткой создали материал, который позволяет фруктам, в частности бананам, сохранять свежесть и дольше не перезревать. Им уже заинтересовались заказчики – одна из крупнейших розничных торговых сетей в России.