В центре Ростова бездомные облюбовали лавочки на Соборной площади

Бомжи принесли себе на скамейки спальные вещи, чтобы удобнее было их новое жилище. Фото: Дмитрий Кутепов

В центре Ростова на Соборной площади несколько лет назад власти благоустроили территорию — появились, в том числе, красивые и удобные скамейки.

Вот только теперь их облюбовали маргинального вида личности, которые устраивают спальные места в любое время суток. Ростовчане в соцсетях возмущаются, что такой пейзаж не к лицу городу. Но что с этим делать? Его журналист «КП — Ростов-на-Дону» и переадресовал специалистам.

ЗАБРАТЬ И ЛЕЧИТЬ?

— Этим вопросом администрация не занимается, это ведение полиции, — уточнили в ростовской мэрии.

В свою очередь, полицейские действительно забирают бомжей и алкоголиков с площади. Вот только проходит день-два после рейда и те появляются вновь. И этот процесс длится годами, а особого результата горожане не видят.

Свой вариант решения проблемы предложили в Ростовском областном наркодиспансере.

— Проблемы бездомных и бродяжных алкоголиков надо начинать решать, прежде всего, с реализации их базовых потребностей, таких как еда, кров, безопасность и санобработка, — отметил врач психиатр-нарколог Александр Хабаров. — Но для этого государство должно развивать именно большую современную сеть социальных центров по оказанию помощи бездомным и лицам без определенного места жительства.

Такую, где они смогут восстановить свои документы, паспорта, медицинские полисы, которые зачастую утеряны, но и где будут реализовываться их возможность для социализации и возвращения в общество. И с этой минимальной базой можно будет уже заниматься решением уже наркологических проблем.

ЗАСТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ

Также Александр Владимирович рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что шанс вылечить бродячих алкоголиков есть всегда. Но, как показывает практика, он небольшой.

— Шансы не очень высоки, — считает эксперт. - Сейчас в России нет принудительного лечения. А чтобы избавиться от алкоголизма, человек должен сам захотеть вылечиться. Заставить по закону его нельзя. Есть, конечно, некоторые исключения, когда по решению суда отправляют на принудительное лечение, но это очень редкие указанные в законе случаи: беспомощность, опасность для окружающих и себя, а также нанесение существенного вреда здоровью, если страдающего алкоголизмом оставят без помощи.

При желании, алкоголик может пройти бесплатное лечение в наркодиспансере или платно в частной клинике, которых сейчас много. Только стоит учесть, что в государственной клинике начнут лечить только при постановке на наркологический учет. А многие боятся официального статуса «алкоголик», так как потом, к примеру, может быть сложно устроиться на работу.

Причем, подчеркнул специалист, за помощью могут обратиться как сами алкоголики, так и их родственники или законные представители.

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