За кучу из строительного мусора и банок ростовчанин заплатит штраф почти на 13 млн рублей

Сергей с решением суда не согласился. Хотя и не отрицал, что свалка образовалась там, где не надо. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове оштрафовали хозяина участка, на котором обнаружили отходы четвертого класса. Мужчине предстоит выплатить штраф на сумму более 13 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Ростовского областного суда.

Контролеры обнаружили захламленный участок в Ростове воле одного из лакокрасочных предприятий. Между тем, свалка образовалась из горы строительного мусора и банок.

Из-за их складирования Сергея (имя изменено - прим.ред.) и обвинили в административном правонарушении и сначала назначили штраф в шесть тысяч рублей. При этом ущерб природе по подсчетам специалистов составил более 13 миллионов.

– Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с исковым заявлением к Сергею о взыскании ущерба, причиненного окружающей природной среде, – пояснили в ведомстве.

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону требования Минприроды нашел справедливыми. А они сводились к тому, что мужчина должен полностью покрыть сумму причиненного ущерба.

При вынесении заключения судья исходил из того, что свалка образовалась на не предназначенном для этого земельном участке. Кроме того, к делу были привлечены экологи. Они взяли пробы почв, провели соответствующие анализы и вынесли заключение, которое подтверждало: захламление не прошло бесследно для окружающей среды.

Фактически, оценивая размер вреда, эксперты исходили из суммы двух величин. Это размер вреда в результате несанкционированного размещения отходов производства и потребления - свыше 3,3 млн рублей, а также размер вреда в результате загрязнения почв – более 10,2 млн рублей.

Сергей с решением суда не согласился. Хотя и не отрицал, что свалка образовалась там, где не надо.

Мужчина подавал на апелляцию. Дело рассматривалось то одной, то другой судебной инстанцией, однако в конечном счете суд остался на стороне минприроды. Мужчине предстоит выплатить штраф в размере около 13,6 млн рублей.

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