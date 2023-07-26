Любимый простил, но не закон: ростовчанка проведет 2,5 года в колонии после того, как ранила и выходила мужа

"Помогите, муж истекает кровью!" - позвонила в "скорую" женщина, вонзив нож в своего любимого. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вот уж не зря говорят, что ремонт порой хуже трех пожаров. Переезд по своей катастрофичности и проверке отношений недалеко ушел. И, если у кого-то бытовые неурядицы могут довести до скандалов и развода, то в этой истории все вышло гораздо запутаннее. Больница, тюрьма — пожалуйста, но никак не расставание.

НЕРВНЫЙ ПЕРЕЕЗД С НОЖОМ В НОГЕ

Как рассказал собственный источник «КП — Ростов-на-Дону», все произошло в декабре. 43-летняя Вера (все имена изменены — прим. ред.) вместе с возлюбленным Борисом жили у ее дедушки.

Когда задумали чинить гараж во дворе, внучка и сожитель взялись вместе перевозить свои вещи оттуда в другой гараж — в нескольких улицах отсюда. Решили, что в таком деле без бутылки не разобраться — ее-то и купили по дороге.

На месте стали разбирать вещи и ругались на ровном месте уже несколько раз, тут же мирились, и по новой. Раззадорившись, выпивший Борис почем свет ругал свою даму сердца, да еще и толкал.

Устав все это выслушивать, она села на диван рядом с ним, чтобы опрокинуть еще стакан. А оскорбления все лились из кавалера и не заканчивались. Тогда женщина просто схватила со стола нож и воткнула мужчине в ногу.

ОКАЗАЛА ПЕРВУЮ ПОМОЧЬ И ВЫЛЕЧИЛА

- Попала в артерию, - поняла Вера, работавшая раньше процедурной медсестрой: кровь из бедра пошла очень сильно.

Этот гараж был переоборудован под квартиру. Поэтому в два счета женщина нашла здесь жгуты, которыми перетянула ногу выше раны, чтобы остановить обильное кровотечение. А сама в этот момент уже вызывала скорую со словами, что ее муж истекает кровью.

Когда терпение женщины лопнуло, она схватила нож и воткнула его в бедро мужчины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медики приехали очень быстро. Когда фельдшер пытался поднять Бориса, чтобы перенести его на носилки, мужчина, который до этого еще держался, стал терять сознание. Сожительница помогла его уложить, но в больницу ехать не стала. Проводила «скорую», закрыла гараж и пошла домой.

А через три дня Борис, которого с серьезной травмой увезли в больницу, вернулся к Вере — она была дома у своего дедушки. Раненый в бинтах заявил, что больше не может находиться в больнице, и сбежал оттуда. Женщине пришлось обрабатывать ему рану, самой делать перевязки, ставить уколы, давать таблетки и снимать швы. В итоге, полностью вылечила беглеца.

СВОЮ ВИНУ ПРИЗНАЛА

Все время лечения Вера не переставала просить прощения у Бориса за свой поступок. Но признавалась: будь она в тот день трезвой, а не под градусом, все равно бы воткнула в него нож — до того он ее замучил оскорблять и толкаться. А когда ее спрашивали знакомые, почему же не расстались раз все не так, отвечала, что жила с Борисом из жалости. У него, бедного, дом сожгли и никому он, получается, кроме нее и не нужен.

- В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Свою вину она полностью признала, - прокомментировали в прокуратуре города Донецка Ростовской области. - Суд приговорил ее к лишению свободы на два с половиной года в колонии общего режима.

Добавим, что в законную силу приговор пока не вступил.

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