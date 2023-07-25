Мы искали ответы на глобальные вызовы: Александр Ищенко подвел итоги деятельности Заксобрания шестого созыва

Депутатам шестого созыва приходилось принимать решения в условиях пандемии, конституционных изменений и введения спецоперации. Фото: пресс-служба ЗС РО.

Сегодня, 25 июля, состоялось заключительное, 57-ое, заседание донского парламента шестого созыва. В нем принял участие губернатор Василий Голубев, заместители губернатора, депутаты, а также руководители исполнительных органов власти. Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко отчитался о работе парламента за последние пять лет.

НЕПРОСТАЯ РАБОТА

- Эти годы были наполнены событиями исторического масштаба для каждого из нас, - подвел итог Александр Валентинович. – Но для донского парламента работа в нынешнюю пятилетку оказалась самой непростой. Если, конечно, не считать работу парламента в первые пять лет его существования, когда законодательство Ростовской области формировалось с ноля. Тогда были свои вызовы. А в этом созыве Законодательное собрание вместе с губернатором, правительством региона и федеральными органами власти искали ответы на глобальные вызовы.

Именно депутатам шестого созыва приходилось принимать решения в условиях пандемии, конституционных изменений и введения спецоперации. Иногда реакция законотворцев должна была следовать мгновенно. Это касалось тех моментов, когда требовались изменения в бюджет. Или же когда больницам нужно было получить все необходимое в период пандемии коронавируса.

Но, какие бы задачи не стояли перед донскими депутатами, в своих действиях они, прежде всего, руководствовались двумя моментами. Парламентарии выдвигали любые инициативы исходя из стратегических задач защиты и развития страны и при этом всегда реагировали на те изменения, которые происходили в стране, и должны были найти адекватные продолжения на территории Ростовской области.

ПОДДЕРЖАНЫ 53 ИНИЦИАТИВЫ

Очевидно, что действовали они в верном направлении. Так как результаты работы депутатов шестого созыва оказался самым плодотворным в плане реализации законодательных инициатив. Поддержку на федеральном уровне нашли 53 донских парламентских предложения. Еще 39 инициатив рассматриваются на уровне страны, а 10 из них получили предварительную поддержку. Так что в ближайшее время вполне можно рассчитывать на реализацию предложений.

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ

Благодарность за работу депутатам выразил глава региона Василий Голубев:

- Я хотел бы сказать спасибо каждому депутату за личное участие в решении самых разных вопросов, а в итоге за результаты, которых Ростовская область достигала. Никто не говорит, что у нас нет проблем, вы это прекрасно знаете, но главное, что мы ими занимаемся, и у нас есть точная уверенность в том, что мы будем продолжать это делать и далее.

Василий Юрьевич добавил, что одно из главных достижений работы Законодательного собрания нынешнего созыва заключается в том, что при взаимодействии с правительством области была заложена хорошая основа для будущего развития.

Также губернатор отметил, что несмотря на непростое время, в области принимались те самые решения, благодаря которым отмечался и отмечается рост в экономике и выполнялись все социальные обязательства.

Также Василий Юрьевич подчеркнул, что никогда не отмечался столь активный рост социальной инфраструктуры и промышленных предприятий. В последнюю пятилетку была заложена и основа ветроэнергетики. А это большой задел на будущее.

Сами депутаты решили, что несмотря на большую проделанную работу, в отпуск они не уйдут. Как минимум им нужно утвердить примерную программу законодательной деятельности до конца 2023 года. Таким образом они обеспечат преемственность, а значит, и стабильность в развитии региона.