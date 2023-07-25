Закон предусматривает штрафы за нарушение выгула животных и их содержания в квартире. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новый областной закон о содержании и выгуле домашних животных приняли депутаты Законодательного Собрания Ростовской области во вторник, 25 июля. Теперь за нарушение требований хозяевам грозят штрафы.

Положения закона касаются норм по уходу за питомцами, кормлению, содержанию в вольерах и будках, а также допустимому их количеству в многоквартирном доме.

- За несоблюдение требований к выгулу и содержанию домашних животных грозят предупреждение или штраф в размере от 500 до тысячи рублей для граждан и от 700 рублей до 2 тысяч рублей для должностных лиц.

- За нарушение требований по содержанию допустимого количества собак и кошек, а также уборки за ними с граждан потребуют от 1 до 1,5 тысячи рублей, с должностных лиц – от 2 до 5 тысяч рублей.

- За самовыгул питомцев налагается штраф в размере от 2 до 3,5 тысячи рублей на граждан, от 5 до 10 тысяч - на должностных лиц.

- Повторное нарушение этих норм в течение года повлечет штраф для граждан в размере от 3,5 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 10 до 15 тысяч рублей.

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