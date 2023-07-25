В Ростовской области расширены категории участников СВО и создается механизм передачи жилья инвалидам: 57-е заседание ЗС РО

Принятые поправки облегчат жизнь тысячам семей. Фото: пресс-служба ЗС РО.

Сегодня, 25 июля, состоялось 57-ое заседание донского парламента. Оно оказалось последним для депутатов шестого созыва. Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко подвел итоги работы парламента. Значительная часть вопросов касалась социальной направленности.

БОЛЬШЕ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ

В частности, внесены изменения в областной закон о бесплатной юридической помощи, которые расширяют категории участников СВО, имеющих право на поддержку.

Напомним, соответствующий закон был принят в Ростовской области. Позже его поддержали на уровне федерации, и теперь это требует внесения определенных поправок в регионе. Это расширяет перечень получателей помощи. Раньше на нее могли рассчитывать мобилизованные, военнослужащие по контракту, добровольцы и члены их семей.

- Что нового добавляется поправками? Мы даем право на бесплатную юридическую помощь не только тем, кто непосредственно участвует в СВО, но и тем, кто выполняет боевые задачи, отражая на границах России провокации со стороны украинских сил. Еще такое право получают те бойцы, которые принимали участие в боевых действиях, начиная с 2014 года в составе Вооруженных сил ДНР и ЛНР, Народной милиции, воинских формирований этих республик. Безусловно, все эти права на бесплатную юридическую помощь распространяются и на членов семей этих категорий граждан. И наконец, мы расширяем круг вопросов, по которым оказывается такая помощь, – пояснил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Приняли парламентарии поправки и еще в один в областной закон о поддержке участников СВО. Они касаются тех военнослужащих, которые сами росли без родителей. Они получают преимущество при получении жилья среди сирот.

Таким образом, в регионе будет действовать 35 мер поддержки для участников СВО и членов их семей.

ПРОИНДЕКСИРУЮТ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ

Теперь повысится ежемесячная выплата для приемных родителей, которые воспитывают детей младше трех лет или детей-инвалидов, или детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас эта выплата тоже действует. Только впервые ее стали получать в двухтысячных годах. Тогда ее размер составил 50 рублей, и с тех пор сумма не индексировалась.

Однако после того, как закон вступит в силу, размер выплаты поднимется до 3624 рублей за каждого ребенка. Причем, пособия будут проиндексированы с 1 января 2023 года.

УДОБНОЕ ЖИЛЬЕ ИНВАЛИДАМ

На заседании рассмотрели вопрос о том, чтобы создать систему, при которой жилье для инвалидов в Ростовской области станет доступнее.

Здесь законотворцы решили взять за основу опыт решения проблемы с предоставлением жилья для обманутых дольщиков.

Сегодня в области эта проблема почти решена. И один из вариантов ее решения сводится к тому, что застройщик предоставляет квартиры тем гражданам, которые оказались в числе обманутых дольщиков, а потом получает право получения участка под строительство без участия в торгах.

Так же решили поступать и здесь. Застройщики будут выделять квартиры для инвалидов, нуждающихся в жилье, а взамен получат соответствующие преференции.

Согласно областному закону, новое жилье, в котором поселятся инвалиды, должно быть оснащено пандусами, просторными лифтами и специальными подъемниками для инвалидных колясок.

В ПРИОРИТЕТЕ — ДЕТСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Приняли депутаты и поправки, которые ужесточат ответственность людей, которые покупают детям зажигалки и заправочные баллончики. Из-за такого необдуманного поведения взрослых в регионе хватает подростков, которые состоят на учете у наркологов. Хотя в Ростовской области установлен запрет на розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ.

Теперь для тех, кто не думает о здоровье будущего поколения, будет установлена административная ответственность за нарушение этого запрета. Если они купят зажигалку и передадут ее ребенку для дурных целей, их может ждать штраф в 5 тысяч рублей.