Какой урожай арбузов в Ростовской области ждать в этом году и будут ли они дешеветь, рассказал эксперт

Сейчас в Ростовской области уже продают не только привозные арбузы, но и свои. Фото: Дмитрий Кутепов

Насколько обоснованы разговоры о том, что арбузов в этом году мало, а потому и цены на них не сильно упадут?

Об этом журналист «КП-Ростов-на-Дону» поговорила со специалистом Ростовского референтного центра Россельхознадзора Владимиром Косовым.

«ХВАТИТ ВСЕМ!»

- Скорее, такие беседы ведут продавцы, которым хочется побыстрее сбыть продукцию, убедив покупателя в том, что год очень уж не задался для больших ягод, и их урожай выдался совсем некудышным, - улыбается собеседник. - На самом деле, арбузов в этом году не очень-то много, но и немало. Хватит всем. Это точно.

Другое дело, что погода в этом году, действительно, была особенной и повлияла на созревание ягод. И у нас, в Ростовской области, и у соседей - в Волгоградской и Астраханской областях - созревание арбузов идет с отставанием примерно в две недели. А у дынь - примерно в неделю.

Связано это с тем, что у нас долго не было активного тепла, лили дожди и не хватало солнечных лучей. В итоге, если в прошлом году к этому времени множество наших фермеров уже вовсю продавали донские арбузы, то в этом - такого обильного урожая местных ягод пока не наблюдается – много арбузов попросту еще не покраснели.

ЦЕНА ПАДАЕТ

По словам специалиста, сейчас на рынках Ростовской области представлены не только привозные арбузы – из Краснодарского края, например. Но уже местный товар нет-нет, да появляется. Причем, уже не только те ягоды, что росли под пленкой, но и в открытом грунте. А через неделю-другую их станет еще больше. И цена, вероятно, должна понизиться.

Сегодня арбузы на ростовских рынках стоят примерно от 35 рублей за килограмм, схожая цена и в магазинах. А еще недавно их стоимость достигала 50 рублей за кило.

Очень крупных арбузов в этом году не ожидается. Фото: Дмитрий Кутепов

ДОЖДИ НА ПОЛЬЗУ?

Интересно, что именно погода этого года хорошо сказалась на качестве арбузов.

- Разумеется, благодаря обилию дождей им хватает влаги, - объяснил собеседник. - Но, кроме того, вода вымыла из арбузов нитраты. Так что, если бахчи даже и обработали ими, то беспокоиться о том, что они остались в арбузах, бессмысленно – значительная часть азота из ягод ушла.

Кстати, совсем без азота созревание должным образом и не состоится. Этот химический элемент влияет на накапливание в зеленом красавце калия и фосфора. Калий же, в конечном итоге, способствует тому, что арбуз становится красным и сладким, а фосфор делает ягоду нежной. Если наблюдается недостаток фосфора, арбуз бывает жестким и даже жилистым.

«ВЫБИРАЙТЕ ЯГОДЫ ПО-МЕНЬШЕ»

На рынке пока еще могут встречаться не очень сладкие арбузы. Все-таки солнца было недостаточно, и скопить сахара в должном количестве значительной части растений не удалось.

- И здесь стоит обратить внимание на один момент, - советует эксперт. - Если вы хотите купить действительно сладкий товар, то не гонитесь за его размерами. Большой арбуз, скорее всего, накопить сладости не успел. Выбирайте ягоды поменьше.

Кстати, гигантских арбузов в этом году не ожидается в принципе. Средние и поздние арбузы тоже будут относительно мелкими. Зато найти среди них красные сахарные ягоды будет значительно проще.

- Сейчас, наконец, пошло то активное солнце, которое позволяет арбузам и вырасти, и созреть, и накопить все необходимые веществ, - заключил собеседник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области в 2023 году собрали рекордный урожай гороха

Аграриям осталось убрать еще около 30 тысяч га (подробнее)