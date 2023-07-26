В борьбу вступили семь партий: до конца выдвижения кандидатов в депутаты донского Заксобрания осталось два дня

В предвыборную гонку на Дону включились семь партий. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Процедура выдвижения кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва завершается через два дня, 28 июля. И седьмым политическим объединением, пожелавшим принять участие в выборах, стала партия «Родина». Во вторник, 26 июня, был представлен областной список, включающий 33 кандидатов. Поскольку партия «Родина» не представлена в Госдуме России и донском парламенте, то для регистрации областного списка партийцам предстоит собрать в свою поддержку порядка 16 тысяч подписей.

Остальные шесть политических партий, ранее включившихся в борьбу, активно занимаются предвыборными делами. Это «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», Компартия «Коммунисты России», ЛДПР, «Новые люди» и КПРФ.

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И БОЙЦАМ

Чем сегодня заняты партийцы? В рамках проекта «Детский спорт» вместе с органами правопорядка представители «Единой России» встретились с подростками, которые состоят на профилактическом учете. Также депутаты и волонтеры доставили донским казакам в Артемовск месячный запас продуктов. А в рамках проекта партии «Крепкая семья» в Зимовниковском районе проверили на безопасность детские и спортивные площадки, а также специально оборудованные территории для занятий спортом.

Представители регионального отделения ЛДПР посетили любительский городской турнир по шахматам: поздравили организаторов и участников, провели матчевые встречи и пообщались с учениками шахматной школы «Гамбит». А в День работника торговли посетили восемь донских рынков и ярмарок, поздравили донских продавцов с праздником и пообщались с работниками.

Обзор официальных сайтов остальных партий-участников не показал активной деятельности. Возможно она просто не отражается в медиапространстве.

МОЛОДЕЖЬ ХОЧЕТ ФОРМИРОВАТЬ БУДУЩЕЕ

Тем временем в регионе набирает обороты обучение кандидатов в общественные наблюдатели. Уже проведено 15 обучающих семинаров для внушительного количества кандидатов в общественные наблюдатели - более чем 1,2 тысячи человек.

Обучение ведут опытные политологи и социологи по программе, разработанной Ассоциацией «Независимый Общественный Мониторинг».

- Помимо серьезной теоретической базы используются интерактивные формы обучения: работа в группах, игровые модели, практические кейсы и викторины. Это поможет эффективно контролировать и обеспечивать честность избирательного процесса, - считает заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами, первый заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области Юрий Зерщиков. - Особенно радует, что на семинары пришло много молодежи. Это говорит о заинтересованности молодых граждан в формировании будущего региона.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Сейчас, перед выборами в Заксобрание седьмого созыва как никогда актуальным будет узнать мнения экспертов о работе различных фракций в составе донского парламента шестого созыва, который в эти месяцы завершает свою работу.

По мнению завкафедрой теоретической и прикладной политологии Института философии и социально-политических наук ЮФУ Романа Пупыкина, эта пятилетка оказалась для парламентариев непростой. Фракции «Единой России», несколько раз приходилось реагировать на сложные обстоятельства, в которых оказалась Ростовская область.

- В 2020 году Заксобрание приняло более 20 региональных мер противодействия пандемии, поддержке граждан и пострадавших отраслей экономики, - перечисляет Роман Александрович. - Среди них снижение вдвое ставки налога на имущество для владельцев гостиниц, тепличных хозяйств, ТЦ и сдающихся в аренду помещений, с 6 до 1% ставки налога по упрощенной системе налогообложения, продление до 2024 года налоговых каникул для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную или упрощенную систему налогообложения.

И, конечно, главным приоритетом 2022 и 2023 годов стала поддержка участников спецоперации и членов их семей. В дополнение к пакету социальных гарантий, принятому на федеральном уровне, на Дону утвердили 23 областные меры поддержки мобилизованных и членов их семей, среди которых выплаты для них и помощь их пожилым родителям или инвалидам, а также семьям, где растут дети-инвалиды.

- Действия других фракций в областном парламенте можно назвать противоречивой. Если в отношении спецоперации, гуманитарных миссий, поддержки бойцов и их семей удалось достичь консенсуса — и все активно включились в эту работу, то в отношении пандемии в 2020 году позиция партий была неоднозначной, - считает Роман Пупыкин. - Например, в публичной риторике со стороны и КПРФ, и ЛДПР, и эсеров постоянно слышалась критика масочного режима и других антиковидных мер. Депутаты из этих партий не раз призывали жителей не соблюдать решения областной власти, что могло поставить жизнь и безопасность людей под угрозу в угоду политической конъюнктуре.

КОНКРЕТНО

Напомним, выборы депутатов в Законодательное Собрание Ростовской области пройдут в течение трех дней — с 8 по 10 сентября. Донской парламент избирается на пять лет. В него входят 60 депутатов: 20 из них изберут по партийным спискам, 40 — по одномандатным округам.