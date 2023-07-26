В Ростовской области перед судом предстанет мужчина, стрелявший по наряду полиции

Трое сотрудников ППС были без оружия и бронежилетов - они получили задание искать пропавшую женщину, но попали под пули. Фото: Олег УКЛАДОВ

До суда дошло громкое дело о стрельбе в полицейских в Ростовской области, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по донскому региону.

В прошлом декабре целые сутки жители Новошахтинска и его окрестностей боялись выйти из дома. Люди слышали: неизвестный с автоматом серьезно ранил правоохранителя и может находиться где угодно. Его поймали только на следующий день. И теперь, когда расследование завершено, будут судить.

ИСКАЛИ ПРОПАВШУЮ И ПОПАЛИ ПОД ВЫСТРЕЛЫ

ЧП произошло холодным зимним днем. Около полудня 6 декабря трое сотрудников ППС прочесывали окрестности Новошахтинска. Они получили ориентировку на пропавшую 43-летнюю местную жительницу. Как вдруг увидели возле рощи подозрительного мужчину в камуфляже. Его попросили предъявить документы, но тот пригрозил применить оружие и угрозу свою исполнил - стал стрелять из автомата. В итоге, ранил одного из полицейских, а затем скрылся.

Незамедлительно в городе был объявлен план-перехват. На автомагистралях выставили блок-посты, силовики досматривали все авто.

Меньше чем через сутки злоумышленник был найден в Красносулинском районе. Им оказался 38-летний житель Уфы, ранее судимый за разбой. В нашем регионе он оказался в конце ноября, жил в полях и скрывался в заброшенных зданиях.

Мужчина с ноября скрывался в полях. Фото: СУ СКР по Ростовской области.

ОТКРЫЛ ОГОНЬ ИЗ СТРАХА И ПРЯТАЛСЯ В ПОЛЯХ

Задерживали вооруженного мужчину сотрудники Росгвардии.

- Злоумышленник прятался на старой заброшенной ферме в получасе ходьбы от того места, где начал перестрелку. Отстреливаться не пытался, сопротивления не оказывал, не было такой возможности. Оружие было при нем, - рассказал источник «КП - Ростов-на-Дону».

При этом он успел переодеться из камуфляжной одежды в гражданскую, возможно, надеясь, стать более незаметным.

Задержанный уверял, что не собирался убивать или ранить полицейских. А выстрелил в них от страха, что его ищут и задержат. А увидев, что наделал, бросился наутек.

Напарники раненого не бросились его догонять. У них была задача доставить медикам истекающего кровью товарища, да и сами они были без оружия и бронежилетов, ведь выезжали на поиски пропавшей женщины.

ПОЛИЦЕЙСКОГО СПАСЛИ, А СТРЕЛЯВШИЙ ПОЙДЕТ ПОД СУД

27-летний старший сержант по пути в больницу говорил сослуживцам, что не чувствует левую ногу. Врачи выяснят, что пуля задела нервы и повредила внутренний орган, расскажет «КП — Ростов-на-Дону» супруга раненого полицейского.

Мужчина потерял много крови, ему делали переливание и ввели в искусственную кому, подключив к аппарату ИВЛ. Оперировали несколько часов. Но, как призналась жена, супруг все равно останется верен профессии, ведь он мечтал о работе в органах внутренних дел.

За жизнь раненого полицейского боролись врачи, его пришлось ввести в кому. Фото: Иван МАКЕЕВ

Столь резонансным случаем занялись в первом отделе по расследованию особо важных дел Следственного управления СК по Ростовской области.

- Было возбуждено уголовное дело по статьям «Угроза применения насилия в отношении представителя власти», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконное ношение огнестрельного оружия и боеприпасов», - прокомментировали в донском следкоме. - На сегодня расследование завершено, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Добавим, если вина мужчины будет доказана в суде, то максимальное наказание, предусмотренное обеими статьями, до пяти лет лишения свободы.

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