В Ростове новорожденному удалили опухоль весом 1,6 килограмма

Малыш еще несколько лет будет под наблюдением врачей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В городской больнице Ростова № 20 у новорожденного ребенка удалили гигантскую опухоль весом 1,6 килограмма. И это при том, что сам малыш весил всего 2,6 кило.

Как сообщили в донском правительстве, огромная опухоль — тератома — была в крестцово-копчиковой области. Ситуация усугублялась тем, то новообразование проросло в малый таз.

Но, несмотря на это, операция прошла успешно — удаление прошло без ущерба для функций малого таза, а также не были задеты нервные окончания спинного мозга и сосуды.

— Ежегодно в отделении детской хирургии городской клинической больницы №20 проводится 8-10 операций новорожденным с данной патологией, — сообщил региональный министр здравоохранения Юрий Кобзев. — Решающую роль в благоприятном прогнозе заболевания для таких детей является принцип единого места и времени оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Чтобы не перевозить новорожденного из одного медучреждения в другое, детей с внутриутробными патологиями женщины рожают в том медицинском учреждении, где им сразу же будут делать операцию, отметил министр. После появления на свет малыш сразу же попадает в реанимацию.

Известно, что за крохой еще несколько лет будут наблюдать детские хирурги и онкологи.

НАША СПРАВКА

Тератома — это особый тип опухоли, которая может развиваться из разнообразных клеток, включая эмбриональные. Обычно она находится в крестцово-копчиковой зоне и является самым распространенным новообразованием у новорожденных. При этом около трети крестцово-копчиковых тератом являются злокачественными.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Младенцу удалили опухоль в гортани

В октябре прошлом году врачи спасли жизнь малышу, которому был всего один месяц. Ему удалили опухоль в гортани, которая мешала дышать. В РОКБ эту операцию назвали одной из сложнейших в их практике. Чтобы добраться до опухоли, которая была сбоку у корня языка, применили эндоскоп и другое оборудование.

А чуть более чем через месяц ростовские врачи удалили у малыша доброкачественную теракому, которая весила приблизительно одну шестую от массы тела. Если бы этого не сделали, то она могла быстро увеличиться в размере и стать злокачественной.

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