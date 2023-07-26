Похитителя шестилетней девочки в Шахтах обвинили в насильственных действиях сексуального характера

После похищения девочка начинает вспоминать страшные подробности в плену. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростовской области предъявлено обвинение мужчине из Шахт, у которого 18 июля нашли пропавшую с детской площадки шестилетнюю девочку. Ему вменяется статья уголовного кодекса «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», сообщает источник «КП — Ростов-на-Дону».

ИСКАЛИ ПО КАМЕРАМ

Напомним, в тот день, в половине пятого вечера девочка, которая играла на детской площадке, пропала, стоило бабушке ненадолго отвлечься. После ребятня расскажет, как видела, что малышка ушла с каким-то дядей, какого тут раньше никто не видел. Родители забили тревогу, обратились в полицию, и по камерам наблюдения девочку с неизвестным мужчиной увидели в одном из продуктовых магазинов неподалеку. Они спокойно выбирали себе что-то на витрине.

К вечеру больше сотни человек — правоохранители и волонтеры из местных жителей прочесывали улицы в поисках ребенка. Правоохранители тем временем выяснили, что это был за мужчина с ребенком на видео. Им оказался 42-летний местный житель, ранее судимый, в том числе за изнасилование. Вычислив, где он живет, уже поздно вечером, оперативники нагрянули на адрес в частном секторе. Мужчина в изрядном подпитии сам открыл им дверь, а в доме находилась девочка. Ее передали напуганным родителям.

Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ГРОЗИТ ДО 20 ЛЕТ

Задержанный утверждал, что ничего не сделал ребенку. Мол, девочка играла, а он пил пиво. Эксперты подтвердили, что ребенка не били и не насиловали. Но в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение заведомо несовершеннолетнего».

Тем временем с малышкой продолжают работать психологи. И в ходе бесед в памяти ребенка всплывают новые подробности того страшного вечера. По версии следствия, вопреки словам задержанного, девочка не была предоставлена сама себе. Ей пришлось слишком много увидеть.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», - сообщает источник «КП — Ростов-на-Дону». Если вина мужчины будет доказана, ему грозит тюремное заключение от 12 до 20 лет.

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