В Ростове врачи спасли маму утонувшего в аквапарке 4-летнего мальчика

Трагедия произошла в аквапарке накануне вечером. Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне, 26 июля, в аквапарке Ростова, что расположен на берегу Северного водохранилища, утонул ребенок. Известно, что трагедия произошла около шести часов вечера. Посетители мальчика обнаружили 4-летнего ребенка в бассейне без движения.

На место сразу вызвали скорую помощь. Какое-то время врачи пытались реанимировать маленького пациента, однако спасти его не удалось. Мальчик скончался. Предварительно, ребенок мог ударится головой и после захлебнуться.

По словам очевидцев, на месте трагедии была и мама ребенка. Узнав, что сына уже нет в живых, женщина упала в обморок.

- Пишут, что пришлось ждать второй автомобиль скорой помощи, чтобы оказать помощь маме, - рассказала «КП-Ростов-на-Дону» читательница, отдыхавшая в это же время аквапарке. – Но этого не потребовалось. Машины были две, и одна из них увезла женщину в больницу.

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» собственный источник, сказалась сильная реакция на стресс, который пережила 34-летняя мама. Однако ее удалось спасти врачам. Сейчас она находится в медицинском учреждении.

Известно, что семья приехала из небольшого донского поселка. По факту произошедшего следователи уже возбудили уголовное дело. А сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко дал распоряжение проверить все открытые бассейны города на предмет безопасности.

Кроме того, дело о трагедии и ход расследования находится на контроле у прокуратуры Ростовской области.

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