Кто может ответить за гибель четырехлетнего мальчика в аквапарке Ростова, объяснили в Центре подготовки спасателей

Специалист объяснил, кто должен отвечать за безопасность в аквапарке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гибель четырехлетнего мальчика в одном из аквапарков Ростова-на-Дону в среду, 26 июля, всерьез обеспокоила многих.

К сожалению, это уже не первый случай гибели ребенка в Ростове. Этим летом четырехлетний мальчик утонул во время отдыха с семьей у водоема в Советском районе.

Известно, что на общественном пляже, официально открытом и разрешенном к посещению, дежурят спасатели. А кто в ответе за жизнь и безопасность людей в аквапарках? Поговорили со специалистом.

МАЛЬЧИК ПОГИБ — ПРИШЛОСЬ СПАСАТЬ МАМУ

Четырехлетний мальчик, погибший в аквапарке 26 июля мог удариться головой в бассейне. По предварительным данным, у него была рана на виске. Точную причину трагедии предстоит выяснить специалистам.

Мама, потерявшая сына, от шока лишилась чувств, и врачам пришлось спасать уже ее. «Скорая» забрала женщину в больницу.

Помимо родителей за детьми в аквапарке следят специалисты, которые отвечают за безопасность. Фото: Иван МАКЕЕВ

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, ход расследования — на контроле областной прокуратуры.

В свою очередь сити-менеджер Алексей Логвиненко распорядился проверить все открытые бассейны города на предмет безопасности. А вот кто ответит за ЧП? Тут есть два варианта.

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБУЧЕНЫ И АТТЕСТОВАНЫ

Как рассказали корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» в одном из учебных центров по подготовке матросов-спасателей для мест массового отдыха людей, специалист, который отвечает за безопасность людей в аквапарке, не должен приходить с улицы.

- По российскому законодательству у нас есть одна специальность под номером 13495 - «матрос-спасатель» - единственная, признанная по стандартам. Он должен быть обучен и аттестован, должен уметь плавать, нырять, транспортировать людей, оказывать первую помощь при необходимости, - прокомментировал специалист, который отвечает за обучение матросов-спасателей. - Нет прямого указания, что в аквапарке должны работать именно они - лишь люди, обученные вопросам безопасности. При этом в России это единственная профессия, которая соответствует стандартам безопасности на воде.

ОТВЕТИТ ИЛИ СПАСАТЕЛЬ, ИЛИ РУКОВОДСТВО

По наблюдениям этого учебного центра, аквапарки Сочи, Крыма, Москвы нанимают профессиональных спасателей. Причина проста - в случае ЧП именно они отвечают перед законом.

Чтобы себя обезопасить, руководство аквапарков нанимает аттестованных спасателей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Если дежурил обученный спасатель, и в его трудовом договоре или других инструкциях прописано обеспечение безопасности, то при несчастном случае ответственность несет именно он. В первую очередь руководители стараются таким образом обезопасить себя. Ведь, если на объекте нет аттестованного спасателя, на которого возложена обязанность обеспечивать безопасность людей, то перед законом отвечает руководство аквапарка, - уточнил собеседник.

Мы поинтересовались, сколько стоит выучиться на матроса-спасателя. Цены в разных центрах по всей России варьируются — есть варианты и за 8 тысяч рублей, и за 13 тысяч с международными сертификатами за 70 с лишним учебных часов. Свой сертификат спасатель получает, сдав несколько зачетов и квалификационный экзамен.

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