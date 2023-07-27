Рейсовый автобус «Нижний Новгород – Дивноморский» с 44 пассажирами попал в аварию в Ростовской области

После столкновения у пассажирского транспорта разбилось лобовое стекло. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Два человека погибли на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области после столкновения рейсового автобуса и грузового автомобиля повышенной проходимости. Об этом вечером 27 июля сообщили в донском отделе пропаганды УГИБДД.

Авария произошла сегодня, около 4 часов утра, под Батайском.

- Предварительно, мужчина, который управлял автобусом Yutong, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в УРАЛ-4320-1811-31, который ехал впереди. В результате погиб сам 54-летний водитель, пострадал 55-летний пассажир, - прокомментировали в УГИБДД.

Известно, что автобус следовал по маршруту «Нижний Новгород - Дивноморский». Всего в момент столкновения в салоне находились 44 человека.

Судя по фотографии автоинспекторов, сделанной на месте происшествия, столкновение было довольно сильным: у рейсового автобуса полностью разбилось и вылетело лобовое стекло, на дороге оказались руль и бампер.

Сейчас обстоятельства случившегося уточняют сотрудники полиции.

Напомним, в июле на трассах Ростовской области случились еще две смертельные аварий. Например, под Таганрогом в ДТП с большегрузами погиб 52-летний водитель фуры. Еще раньше на М-4 «Дон» легковушку отбросило на тяжелый транспорт, в этом случае скончалась 60-летняя женщина, а водитель в тяжелом состоянии попал в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции просят жителей Дона быть предельно внимательными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя во время поездки отвлекаться на гаджеты или беседы с пассажирами. Нежелательны резкие необдуманные маневры.

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