Тонул на глазах у посетителей: Появилось видео из аквапарка в Ростове, где погиб четырехлетний ребенок

Фото: областное управление следственного комитета РФ, аквапарк.

Появилось видео из аквапарка в Ростове-на-Дону, где утонул четырехлетний ребенок. Трагедия произошла вечером 26 июля в районе Северного водохранилища.

На кадрах видно, как мальчик прыгает с бортика. Сначала сложно сказать, что с ребенком происходит что-то не то. Судя по всему, этого не заметили и многочисленные посетители, которые в эти минуты находились рядом в бассейне. Однако потом видно, что малыш начинает барахтаться и активно грести — спустя какое-то время он резко останавливается. В этот момент его замечают взрослые. Одна из женщин на руках выносит его из бассейна.

Когда пострадавшего вытащили из бассейна, он был еще жив. Прибывшие на место врачи пытались реанимировать ребенка, но он скончался.

По данным источника «КП-Ростов-на-Дону», на виске у малыша была рана. Точную причину произошедшего сейчас выясняют следователи.

— Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека», — прокомментировали в региональном управлении следственного комитета.

Напомним, медицинская помощь понадобилась и матери ребенка. Из-за сильного стресса женщина потеряла сознание. Ее доставили в больницу.

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