80 лет в земле: В Ростовской области нашли уникальный бутылкомет Ивана Иночкина

Бутылкомет, пролежавший в земле более 80 лет, находится в отличном состоянии. Фото: Андрей Кудряшов.

В Неклиновском районе Ростовской области, где проходила старая дорога, поисковики обнаружили останки 12 бойцов, а еще редчайший бутылкомет конструкции Ивана Иночкина. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказал руководитель поискового объединения «Миус-Фронт» Андрей Кудряков.

НАДЕЮТСЯ УСТАНОВИТЬ ИМЕНА ГЕРОЕВ

— На месте раскопок мы уже подняли останки 11 красноармейцев, еще одного сейчас извлекаем. Вместе с солдатами были и медальоны, которые уже проходят экспертизу, а также каски, котелки, саперные лопатки и огромное количество бутылок с зажигательной смесью, — сообщил Андрей Юрьевич.

Поисковик надеется, что им удастся установить имена солдат, узнать их подразделения, номер части и откуда они призывались.

- Скорее всего, из 75-го Донского Краснознаменного полка, — отметил историк. - Найденные бойцы, возможно, погибли в те годы, когда бои проходили в одних и тех же местах. Враг шел по одним и тем же дорогам на Ростов, поэтому это могло быть как в 1941, так и в 1942 году.

УНИКАЛЬНАЯ НАХОДКА

Во время раскопок поисковики нашли, в том числе, и редкий артефакт.

— Бутылкомет — находка по-настоящему уникальная, — делится Андрей Юрьевич. — Да еще и в замечательном состоянии, если учесть что в земле он пролежал более 80 (!) лет. На вооружении они стояли очень не у многих. Это, скорее всего, были подразделения истребителей танков. Именно они и снабжались бутылками с зажигательными смесями и вот такими бутылкометами. А вот изготовили их, предположительно, в Ростове или Сталинграде.

По словам специалиста, бутылкомет крепился к винтовке Мосина и для выстрела из него использовались холостые патроны, которые выталкивали стандартную бутылку объемом 0,5 литра. Они были с фосфорной ампулой, которая при ударе воспламенялась.

— Бутылки с зажигательной смесью — то единственное, что было у советских солдат, чтобы остановить немецкие танки, — рассказал руководитель поискового объединения. — С помощью бутылкомета их можно было запустить на 100 метров, а только руками - всего метров на 25-30. На заряжание холостых патронов, установку бутылкомета и выстрел из него уходило меньше минуты. А скорострельность была достаточно приличная — около двух выстрелов в минуту.

НЕСПРАВЕДЛИВО, ЧТО ПОДВИГ НЕ ЗНАЮТ

Во время экспедиции донские поисковики снимают еще и фильм «Забытый полк».

— Наша картина — о подвиге 75-го Донского полка, который ценой жизни своих солдат остановил немецкие танки, рвущиеся на Ростов. Впервые с 1939 года, когда началась Вторая мировая война, немецкое наступление было остановлено до ноля километров в день, — сообщил Андрей Кудряков. — Полк практически весь погиб в этих местах. До сих пор его бойцы лежат и в окопах, и в воронках. Мы считаем несправедливым, что об их подвиге никто не знает. Мы хотим рассказать о тех боях через живую историю, через участие в военно-исторических реконструкциях, хронику, раскопки. Рассказать о жестокости этих боев и героизме наших солдат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что искали ученые на кладбищах Ростова и Батайска

Ростовские ученые изучили десятки проб грунта на кладбищах, чтобы понять, есть ли опасность (подробности)