Ростов и область готовится в мощным ливням перед засушливой неделей. Фото: Дмитрий Кутепов

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 29-30 июля, судя по прогнозам синоптиков и предупреждениям МЧС, располагает сидеть дома. Жители региона получили штормовое предупреждение о том, что в течение суток 28 и 29 июля ожидается целый комплекс неблагоприятных погодных явлений. Ну а распогодится только в воскресенье. Публикуем подробный прогноз от Ростгидрометцентра.

В субботу, 29 июля, в Ростове-на-Дону, переменная облачность, дождь, гроза, ночью и утром временами сильный дождь. Ветер юго-западный и западный 7-12 метров в секунду с порывами 14 метров в секунду, а при грозе до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 17-19 градусов, а днем +25-27.

В воскресенье, 30 июля, обойдется без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный 7-12 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до значений +17-19 градусов, а днем поднимутся до +27-29.

В Ростовской области в субботу также будет облачно. Синоптики прогнозируют небольшой и умеренный дождь, а местами сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до сильного шторма. Ветер будет дуть юго-западного и западного направления 7-12 метров в секунду, местами, в том числе при грозе с порывами до 15-19 метров в секунду, а в отдельных районах скорость достигнет 20-25 метров в секунду. Температура воздуха ночью в зависимости от расположения района установится на уровне от +17 до +22 градусов, по северу и западу похолодает до +14. Днем жары не ожидается — от +20 до +25, местами до +28.

В воскресенье в отдельных районах пройдет небольшой дождь. Ветер западный и северо-западный 6-11 метров в секунду, местами с порывами до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15-20, по северу и западу до +14. Днем потеплеет до +24-29 градусов, а по югу и востоку ожидается жара до +32 градусов.

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