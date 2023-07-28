Что происходит с командой ФК «Ростов» перед встречей с «Зенитом»

В первых играх РПЛ и Кубка России ростовчане одержали победы, впереди - встреча с лидером чемпионата России. Фото: ФК "Ростов"

В субботу, 29 июля, в 20.00 ФК «Ростов» в рамках второго тура Российской Премьер-Лиги проведет встречу с питерским «Зенитом». Дончане встретят гостей на домашнем стадионе «Ростов-Арена».

Рассказываем, в какой форме команда подходит к матчу, ведь неделя у «желто-синих» задалась непростой. Это будет третья игра подряд, и каждая идет через два дня после предыдущей. А у соперников из северной столицы, между прочим, было на сутки больше на восстановление. При этом у ростовчан не решается вопрос о заявке на поле новых игроков — играть приходится дублями.

КАК СЫГРАЛИ С «ФАКЕЛОМ» и «РУБИНОМ»

До того как встречать «Зенит», ростовчане уже сыграли в воскресенье, 23 июля, в первом туре РПЛ с воронежским «Факелом» и одержали в этом матче волевую победу. На 17-й минуте ворота ростовчан распечатал ударом в ближнюю «девятку» нападающий гостей Евгений Марков. Сравнять счет хозяева смогли лишь на 39-й минуте: Максим Осипенко смог протиснуться между защитниками соперника и головой забить мяч в ворота. Это, кстати, был тысячный гол «Ростова» на чемпионате России. На перерыв команды уходили нервно, и лишь на 56-й минуте Роман Тугарев после паса Николая Комличенко смог забить мяч в правый нижний угол. За малым соперники не сравняли счет на 94-й минуте, но финальный свисток прозвучал, зафиксировав победу «желто-синих» - 2:1.

Футболисты играют матчи с перерывами в два дня. Фото: ФК "Ростов"

Через два дня, в среду, 26 июля, на «Ростов Арене» прошел матч первого тура Кубка России с «Рубином». Соперник после ничьей с «Локомотивом» в первом туре пытался выйти в нападение против молодого состава «Ростова». Несмотря на то, что в команде Валерия Карпина играли три новичка, до этого даже не тренировавшиеся с клубом, команде удалось отстоять честь клуба и победить. На 59-й минуте Давид Семенчук вывел мяч со своей половины поля, после Роман Тугарев забросил мяч Ивану Комарову, а тот в два касания обработал снаряд и, обойдя по пути Алексея Грицаенко, отправил мяч в левый угол ворот соперника. Этот счет — 1:0 — удалось сохранить до конца игры.

Правда, статистика пугала болельщиков: гости создавали больше опасных моментов у ворот ростовчан. Например, на 32-й минуте мяч даже попал в ворота Сергея Песьякова, но судьи на видеоповторе зафиксировали, что в момент передачи с левого фланга Фамейе, принимавший мяч, находился в офсайде, так что гол не засчитали.

КАК ПОПАСТЬ НА СТАДИОН

Впускать болельщиков на стадион «Ростов Арена» начнут за два часа до матча, в 18.00.

Отметим, что попасть на стадион и посмотреть матч серии РПЛ смогут только те, у кого есть QR-код, который формируется в личном кабинете Госуслуг. Для его получения нужны карта болельщика и билет на матч или абонемент.

А за четыре часа до начала матча, с 16.00, напротив касс стадиона начнет работать МФЦ, где всего за пять минут можно будет оформить карту болельщика. Также там подскажут, как оформить QR-код. Для этого необходимо взять с собой паспорт или свидетельство о рождении, если любителю футбола еще нет 14 лет.

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